El pueblo a dos horas de Guadalajara con calles mágicas que te transportan en el tiempo

La Sierra Madre Occidental abraza este pueblo. Gracias a la cantidad de bosques que lo rodean, la madera es protagonista. Mucha de la producción artesanal local se basa en ella, por lo que encuentras muebles y adornos tallados por todos lados.

También son muy comunes los artículos de lana tejidos a mano. Puedes encontrar jorongos bien calientitos, cobijas y morrales. Los artesanos aprovechan hasta las agujas de los pinos para crear canastas y sombreros. Es un paraíso para el turismo que busca llevarse un recuerdo auténtico.

Este destino se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2002. Visitarlo es conectar con tradiciones, sabores y paisajes naturales que impresionan. Sin duda, un pueblo que vale la pena conocer cerca de Guadalajara.

¿Qué hacer en este pueblo de Jalisco?

tapalpa jalisco La naturaleza es uno de los grandes atractivos de este pueblo mágico de México.

Hay varios puntos que debes visitar. Entre los atractivos principales están Las Pilas, la histórica Parroquia de San Antonio (conocida como el Templo Viejo) y la Capilla de la Purísima. Caminar por este pueblo ya es una actividad en sí misma.

Las fiestas son cosa seria en Tapalpa, un imán para el turismo religioso. En septiembre celebran a la Virgen de las Mercedes con mañanitas, peregrinaciones y fuegos artificiales. Luego, en diciembre, la fiesta grande es para la Virgen de Guadalupe, que inicia días antes del 12.

Septiembre también es el mes de las Fiestas Patrias, del 13 al 16. Este pueblo de México vive esos días a lo grande. Organizan corridas de toros, las tradicionales charreadas, combates de flores y muchos convites.