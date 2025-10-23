El pueblo a dos horas de Guadalajara con calles mágicas que te transportan en el tiempo

¿Buscas escapar del ruido? A solo 140 km al suroeste de Guadalajara existe un pueblo que parece detenido en el tiempo. Hablamos de Tapalpa, un rincón en Jalisco que recibe a sus visitantes con un ambiente que se siente en el aire, casi como si entraras a otra época.
Este lugar se ubica a dos mil metros sobre el nivel del mar. Esa altura regala un clima fresco casi todo el año (la media es de 16°C). Al llegar, lo primero que notas es el olor a pino, a roble y a esa leña quemada que usan en las casas para mantenerse calientitos. El turismo aquí se vive con todos los sentidos.
El encanto de la "tierra de colores"
Tapalpa conserva ese aire provinciano que tanto gusta. De hecho, su nombre significa "tierra de colores", y vaya que le hace justicia. Es uno de esos destinos que demuestran la variedad que ofrece México a quienes lo recorren.
La Sierra Madre Occidental abraza este pueblo. Gracias a la cantidad de bosques que lo rodean, la madera es protagonista. Mucha de la producción artesanal local se basa en ella, por lo que encuentras muebles y adornos tallados por todos lados.
También son muy comunes los artículos de lana tejidos a mano. Puedes encontrar jorongos bien calientitos, cobijas y morrales. Los artesanos aprovechan hasta las agujas de los pinos para crear canastas y sombreros. Es un paraíso para el turismo que busca llevarse un recuerdo auténtico.
Este destino se incorporó al programa Pueblos Mágicos en el año 2002. Visitarlo es conectar con tradiciones, sabores y paisajes naturales que impresionan. Sin duda, un pueblo que vale la pena conocer cerca de Guadalajara.
¿Qué hacer en este pueblo de Jalisco?
Hay varios puntos que debes visitar. Entre los atractivos principales están Las Pilas, la histórica Parroquia de San Antonio (conocida como el Templo Viejo) y la Capilla de la Purísima. Caminar por este pueblo ya es una actividad en sí misma.
Las fiestas son cosa seria en Tapalpa, un imán para el turismo religioso. En septiembre celebran a la Virgen de las Mercedes con mañanitas, peregrinaciones y fuegos artificiales. Luego, en diciembre, la fiesta grande es para la Virgen de Guadalupe, que inicia días antes del 12.
Septiembre también es el mes de las Fiestas Patrias, del 13 al 16. Este pueblo de México vive esos días a lo grande. Organizan corridas de toros, las tradicionales charreadas, combates de flores y muchos convites.