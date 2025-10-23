Esta construcción no solo promete dinamizar la economía, sino también acercar culturas, productos y personas a través de un corredor estratégico pensado para el futuro. Te contamos sobre las regiones de América del Sur que conecta.

El tren de América del Sur que promete cambiar el comercio del mundo: une dos océanos y casi todos los países

Ese proyecto es el Tren Bioceánico Perú-Brasil, un corredor ferroviario que unirá el puerto de Piura, en el norte de Perú, con el Atlántico brasileño, conectando ambos océanos y abriendo nuevas rutas de comercio y transporte internacional. Más que un tren, es una apuesta gigante por el desarrollo regional, la integración de toda América del Sur y la competitividad del mundo.