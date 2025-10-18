Fuerte interés por la licitación del Tren de Cercanías: la inversión ferroviaria más ambiciosa en décadas

Anuncio para la Licitación del Tren de Cercanías en el Este Natalio Mema, ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, el gobernador Alfredo Cornejo y Marité Baduí, de Infraestructura, durante el anuncio del Tren de Cercanías en el este. Foto: Gobierno de Mendoza

Los detalles del Tren de Cercanías en el este

La obra incluye la renovación completa de vías, modernización de estaciones, construcción de paradores accesibles, intervención en 27 pasos a nivel y la incorporación de trenes diésel-eléctricos de última generación, capaces de alcanzar los 90 km/h con una frecuencia inicial de 60 minutos por sentido.

El Tren de Cercanías es una obra muy esperada que surge del acuerdo entre provincia y Nación, con el objetivo de ampliar la oferta para los pasajeros que viajan diariamente a Mendoza a trabajar y a estudiar.

En paralelo, las obras complementarias —como la Variante Palmira, la Doble Vía Arturo González, la Tercera Vía en Guaymallén y las mejoras en los accesos a ese departamento— integran un plan de movilidad metropolitana orientado a descongestionar los ingresos a la capital y promover una circulación más segura y ordenada en una de las zonas más transitadas de la provincia.