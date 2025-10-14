Inicio Sociedad tren
Mundo

Millones se subieron a un tren para celebrar el Medio Otoño en China obteniendo nuevo récord ferroviario

Cada año China celebra una festividad muy especial, movilizando por completo a toda la población. Todos los detalles sobre el tren que logró un récord

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]

Cada año, el Festival del Medio Otoño en China atrae a millones de ciudadanos que viajan en tren para reunirse con sus familias, y en 2025 la cifra alcanzó niveles históricos, consolidando la magnitud del fenómeno social y cultural que representa esta celebración.

El Ministerio de Transporte de China ha informado se ha realizado más de 308 millones de desplazamientos, un 8 % más que el año pasado Esto ha generando un verdadero récord histórico en el transporte ferroviario del mundo.

Tren China

Millones se subieron a un tren para celebrar el Medio Otoño en China obteniendo nuevo récord ferroviario

El Festival del Medio Otoño, que honra la luna llena y simboliza la unidad familiar, es una de las fechas más importantes del calendario chino. Durante estos días, millones de trabajadores migrantes y ciudadanos aprovechan los feriados para regresar en tren a sus lugares de origen. Según datos de las autoridades ferroviarias, en solo unas jornadas se registraron decenas de millones de desplazamientos, superando ampliamente las cifras de años anteriores y consolidando un nuevo récord en la historia del transporte en China.

Las cifras reflejan no solo la tradición cultural, sino también la eficiencia y capacidad de la infraestructura ferroviaria del país, considerada una de las más avanzadas del mundo. China ha invertido en trenes de alta velocidad, modernización de estaciones y sistemas de control, lo que permite manejar un volumen tan masivo de pasajeros sin mayores incidentes. Este récord no solo resalta la importancia del transporte ferroviario en la vida cotidiana de los chinos, sino también el papel estratégico que cumple en la economía y la movilidad interna.

Tren China (1)

El medio Otoño en China

Además, la celebración del Medio Otoño se vive con intensidad en todo China: los mercados se llenan de pasteles de luna, linternas y decoraciones, mientras las familias se reúnen para compartir comidas y observar la luna llena. El tren se convierte así en un símbolo de conexión y unidad, llevando a millones de personas hacia sus hogares y reforzando los lazos familiares, que son el núcleo de la festividad.

La masiva afluencia de pasajeros en este feriado no solo marcó un récord ferroviario en China, sino que también reflejó la persistencia de las tradiciones culturales en un país moderno y tecnológico. Los trenes, además de transportar personas, transportan historias, recuerdos y la esencia de una celebración que une generaciones y regiones, dejando claro que la modernidad y la tradición pueden convivir de manera extraordinaria.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar