ANSES anunció el aumento para noviembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y AUH

El gobierno de Javier Milei venía de 3 meses consecutivos en los que el porcentaje de inflación se mantenía por debajo del 2%, inclusive hasta fue decreciendo, aunque sea unos decimales. Este nuevo indicador viene a romper con esta tendencia y supera el número.

anses (2) El aumento de ANSES será equitativo para jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

Por qué la inflación afecta en el aumento de ANSES

Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei.

Estos aumentos por inflación son para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y ciertos bonos, por igual. Esto quiere decir que se trata de un incremento equitativo entre las prestaciones de ANSES, aunque se advierte que esto puede cambiar en el 2026, especialmente para AUH, AUE y SUAF.

anses (8) La inflación impacta como aumento de ANSES desde el 2024.

ANSES: estos son los nuevos montos para jubilados, pensionados y AUH

Teniendo en cuenta el nuevo aumento de ANSES, los montos que regirán para el mes de noviembre para jubilados, pensionados y AUH, son los siguientes: