ANSES anunció el aumento para noviembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y AUH

ANSES ya tiene claro de cuánto serán los montos de jubilación para noviembre de acuerdo con el índice de inflación dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este martes, que fue del 2,1%. Mientras tanto, jubilados, pensionados y AUH, siguen atentos a las novedades mientras terminan de cobrar octubre.
El número de inflación supera levemente la tendencia que sostenía los últimos 3 meses, por debajo del 2%. La inflación registrada en septiembre es del 2,1% a nivel nacional y este será el porcentaje de aumento que se aplicará en los haberes jubilatorios de noviembre.
Inflación confirmada: este es el nuevo aumento de ANSES para noviembre
Como ocurre a mediados de cada mes, el INDEC anuncia de manera oficial el porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei. Hay que tener en cuenta que este número, corresponde a dos meses previos, por lo que estamos hablando del número de septiembre.
El gobierno de Javier Milei venía de 3 meses consecutivos en los que el porcentaje de inflación se mantenía por debajo del 2%, inclusive hasta fue decreciendo, aunque sea unos decimales. Este nuevo indicador viene a romper con esta tendencia y supera el número.
Por qué la inflación afecta en el aumento de ANSES
Desde julio del 2024 que ANSES toma el indicador de la inflación como la base de aumentos para el mes entrante, y esto se produjo a través de una modificación por decreto en la Ley de Movilidad, tomada por el gobierno de Javier Milei.
Estos aumentos por inflación son para jubilados, pensionados, asignaciones sociales y ciertos bonos, por igual. Esto quiere decir que se trata de un incremento equitativo entre las prestaciones de ANSES, aunque se advierte que esto puede cambiar en el 2026, especialmente para AUH, AUE y SUAF.
ANSES: estos son los nuevos montos para jubilados, pensionados y AUH
Teniendo en cuenta el nuevo aumento de ANSES, los montos que regirán para el mes de noviembre para jubilados, pensionados y AUH, son los siguientes:
- AUH $119.714
- AUH con discapacidad $389.809
- Jubilación mínima $333.157,28 (más un bono de $70.000)
- Jubilación máxima $2.241.604,19
- Pensionados $266.520,51 (más un bono de $70.000).