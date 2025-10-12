ANSES: quiénes cobran esta semana del 13 al 17 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en la tercera semana del mes con los principales depósitos del calendario de pagos de octubre de 2025. ¿Quiénes cobran del lunes 13 al viernes 17?
ANSES seguirá abonándoles a los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, como así también a los beneficiarios de las distintas asignaciones, todas correspondientes al calendario de pagos de octubre.
Según el calendario de pagos de octubre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los jubilados y pensionados que no superan un haber mínimo, que este mes tienen un aumento del 1,88%%. También van a recibir el bono de 70 mil pesos que entrega el gobierno nacional de Javier Mieli a un sector particular.
Esta semana siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como así también las beneficiarias de la Asignación Por Embarazo (AUE) y Asignaciones de pago único como matrimonio, adopción y nacimiento.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025
*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas