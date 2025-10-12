ANSES: quiénes cobran esta semana del 13 al 17 de octubre

Esta semana siguen recibiendo sus montos los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Como así también las beneficiarias de la Asignación Por Embarazo (AUE) y Asignaciones de pago único como matrimonio, adopción y nacimiento.

ANSES-calendario-de-pagos-1 La ANSES es un ente descentralizado de la administración pública nacional de Argentina dependiente del Ministerio de Capital Humano que gestiona las prestaciones de seguridad social.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de octubre 2025 para esta semana

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 3: a partir del día 13 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 14 de octubre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de octubre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de octubre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de octubre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 1: a partir del día 13 de octubre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 14 de octubre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de octubre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de octubre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 13 de octubre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 14 de octubre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de octubre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de octubre de 2025

*La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de octubre al 10 de noviembre de 2025

