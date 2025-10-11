Otra vez la misma historia: un hombre acumula denuncias por estafas con inversiones en dólares y criptomonedas

Marcos Caroselli estafa El presunto estafador serial fue escrachado en las redes sociales.

Las 7 denuncias que acumula el presunto inversor están en manos de la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi. El sospechoso todavía no ha sido imputado por estafa en ninguno de los expedientes.

Pero que no esté imputado no quiere decir que no esté bajo el ala de la Justicia. De hecho, a mediados de este año realizó una mediación con los denunciantes de las estafas para comenzar a devolver el dinero que debía y evitar la persecución penal. Sin embargo, las propias víctimas relataron que en las últimas semanas dejó de pagar las cuotas correspondientes por lo que el caso volvió a manos de la Fiscalía de Delitos Económicos que analiza los pasos a seguir.

El relato de una de las víctimas de las estafas

Una de las denunciantes detalló que conocía al hombre desde 2012 porque tenía una relación de amistad con su hermano. A mediados de 2022 comenzó a realizar operaciones de compra y venta de dólares ya que vendía los billetes extranjeros a una buena cotización. De esta forma se ganó su confianza.

A mediados de 2023, el novio de esta mujer había decidido emigrar a Europa. Este hombre, que en Mendoza era policía, vendió absolutamente todas sus pertenencias con las cuales juntó un monto de 10.000 dólares. El amigo inversor le ofreció jugosas ganancias de 150 dólares mensuales que generaría a través de una de sus empresas de bienes raíces, la cual tenía hasta una página web creada.

Marcos Caroselli estafa 2 Las víctimas apuntan contra el hombre, su hermano y su pareja como estafadores.

En agosto de ese año, el policía entregó el dinero. Meses después, recibió el primer pago de los intereses, una parte en dólares en efectivo y otra en criptomonedas. Para diciembre, recibió otro pago de 500 dólares. Pero luego de eso, cuando la víctima reclamó la devolución del capital, no recibió respuestas por parte del presunto estafador. Hasta lo bloqueó como contacto de WhatsApp.

Además de las denuncias por estafas, el sospechoso -junto a su hermano y su pareja- han sido escrachados en las redes sociales por distintos usuarios que dicen haber sufrido fraudes del mismo tipo y que incluso hasta el día de hoy continúan haciéndolo con cheques sin fondos.