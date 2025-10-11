El aumento anunciado por ANSES será del 1.88% para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, su mensualidad recibirá un descuento del 20%, pero a su vez, llega reforzada por la Tarjeta Alimentar.
La tendencia de los últimos meses, de acuerdo a los porcentajes de inflación anunciados por el INDEC y que definen los aumentos de ANSES, muestra que los próximos incrementos, de no mediar sobresaltos, no superarían el 3%. Inclusive, se habla de un aumento de 2.1% para noviembre.
Teniendo en cuenta este nuevo aumento de ANSES, los montos para AUH en octubre:
- Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.
ANSES bono AUH y SUAF
El aumento de ANSES será por tercer mes consecutivo, por debajo del 2%.
ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Cómo continúa el pago de ANSES para AUH tras el feriado de octubre
El pasado viernes se celebró un feriado atípico, y es que el gobierno nacional decidió trasladar la celebración del 12 de octubre y adelantarlo al último día laboral de la semana. Esto indefectiblemente llevó a que ANSES debiera acomodar su catálogo de pago.
Hasta el momento, ANSES solo pudo pagar las primeras mensualidades a AUH y otras prestaciones, y es que solo hasta aquellos con DNI terminados en 3 vieron acreditado sus haberes de octubre.
ANSES confirmó que tras el feriado, AUH cobrará desde el lunes con aumento y Tarjeta Alimentar.
El próximo lunes ANSES retomará los pagos con normalidad. En el caso de los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar cobrarán los siguientes días:
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre