Cuándo cobra AUH tras el feriado

Cuándo cobra AUH tras el feriado

El calendario de pago del mes de octubre de ANSES se vio afectado por el traslado del feriado del 12, por el Día de la Raza, tras la medida tomada por el gobierno de Javier Milei. Los titulares de AUH buscan saber cómo se retomará el pago de sus haberes, que llegan con aumento y el refuerzo de la Tarjeta Alimentar.

Aquellos beneficiarios de AUH con DNI terminado en 1,2 y 3 son los únicos que han cobrado sus haberes correspondientes al mes de octubre, el cual llegó con un aumento cercano al 2%. Luego del feriado que frenó los pagos el día viernes, ANSES confirmó que retomará las acreditaciones el próximo lunes y se manejará con la misma metodología de siempre.

auh anses (12).jpg
Los beneficiarios de AUH y otras prestaciones de ANSES comienzan a cobrar el lunes.

Los beneficiarios de AUH y otras prestaciones de ANSES comienzan a cobrar el lunes.

ANSES anunció el aumento de octubre: cuánto cobrará AUH con Tarjeta Alimentar

ANSES dio a conocer que, en octubre, las prestaciones recibirán un aumento real que estará por debajo del 2%. Esta tendencia continúa, y es que es el tercer mes consecutivo en el que esto ocurre.

El aumento anunciado por ANSES será del 1.88% para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, su mensualidad recibirá un descuento del 20%, pero a su vez, llega reforzada por la Tarjeta Alimentar.

La tendencia de los últimos meses, de acuerdo a los porcentajes de inflación anunciados por el INDEC y que definen los aumentos de ANSES, muestra que los próximos incrementos, de no mediar sobresaltos, no superarían el 3%. Inclusive, se habla de un aumento de 2.1% para noviembre.

Teniendo en cuenta este nuevo aumento de ANSES, los montos para AUH en octubre:

  • Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.
ANSES bono AUH y SUAF
El aumento de ANSES será por tercer mes consecutivo, por debajo del 2%.

El aumento de ANSES será por tercer mes consecutivo, por debajo del 2%.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo continúa el pago de ANSES para AUH tras el feriado de octubre

El pasado viernes se celebró un feriado atípico, y es que el gobierno nacional decidió trasladar la celebración del 12 de octubre y adelantarlo al último día laboral de la semana. Esto indefectiblemente llevó a que ANSES debiera acomodar su catálogo de pago.

Hasta el momento, ANSES solo pudo pagar las primeras mensualidades a AUH y otras prestaciones, y es que solo hasta aquellos con DNI terminados en 3 vieron acreditado sus haberes de octubre.

auh, anses.webp
ANSES confirmó que tras el feriado, AUH cobrará desde el lunes con aumento y Tarjeta Alimentar.

ANSES confirmó que tras el feriado, AUH cobrará desde el lunes con aumento y Tarjeta Alimentar.

El próximo lunes ANSES retomará los pagos con normalidad. En el caso de los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar cobrarán los siguientes días:

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre
  • DNI terminados en 4: 14 de octubre
  • DNI terminados en 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6: 16 de octubre
  • DNI terminados en 7: 17 de octubre
  • DNI terminados en 8: 20 de octubre
  • DNI terminados en 9: 21 de octubre

Temas relacionados:

Te puede interesar