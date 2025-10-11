El aumento anunciado por ANSES será del 1.88% para jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF por igual. En el caso de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo de ANSES, su mensualidad recibirá un descuento del 20%, pero a su vez, llega reforzada por la Tarjeta Alimentar.

La tendencia de los últimos meses, de acuerdo a los porcentajes de inflación anunciados por el INDEC y que definen los aumentos de ANSES, muestra que los próximos incrementos, de no mediar sobresaltos, no superarían el 3%. Inclusive, se habla de un aumento de 2.1% para noviembre.

Teniendo en cuenta este nuevo aumento de ANSES, los montos para AUH en octubre:

Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.

ANSES bono AUH y SUAF El aumento de ANSES será por tercer mes consecutivo, por debajo del 2%.

ANSES pagará los siguientes montos por la Tarjeta Alimentar en octubre:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo continúa el pago de ANSES para AUH tras el feriado de octubre

El pasado viernes se celebró un feriado atípico, y es que el gobierno nacional decidió trasladar la celebración del 12 de octubre y adelantarlo al último día laboral de la semana. Esto indefectiblemente llevó a que ANSES debiera acomodar su catálogo de pago.

Hasta el momento, ANSES solo pudo pagar las primeras mensualidades a AUH y otras prestaciones, y es que solo hasta aquellos con DNI terminados en 3 vieron acreditado sus haberes de octubre.

auh, anses.webp ANSES confirmó que tras el feriado, AUH cobrará desde el lunes con aumento y Tarjeta Alimentar.

El próximo lunes ANSES retomará los pagos con normalidad. En el caso de los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar cobrarán los siguientes días: