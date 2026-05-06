Tarjeta Alimentar en mayo de 2026: cuánto cobro por hijo y cuáles son los nuevos montos

ANSES AUH AUE Tarjeta Alimentar

¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?

El acceso a este programa es automático para quienes cumplen con los siguientes perfiles y mantienen sus datos actualizados en la plataforma Mi ANSES:

Asignación Universal por Hijo (AUH): Con hijos de hasta 14 años inclusive.

Con hijos de hasta 14 años inclusive. AUH por Discapacidad: Sin límite de edad.

Sin límite de edad. Asignación por Embarazo (AUE): A partir del tercer mes de gestación.

A partir del tercer mes de gestación. Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.

Calendario y forma de cobro en mayo 2026

La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal (AUH, AUE o PNC). El cronograma de mayo se rige por la terminación del DNI:

Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos): Cobraron durante la primera semana de mayo.

Cobraron durante la primera semana de mayo. AUH y AUE: El calendario se extiende entre el 11 y el 22 de mayo, siguiendo el orden del último número del documento.

tarjeta alimentar

¿Habrá nuevo aumento en la Tarjeta Alimentar?

Si bien los montos se han mantenido estables en los últimos meses, el Gobierno monitorea la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para futuros ajustes. Para verificar cuánto vas a cobrar exactamente, podés consultar tu liquidación en la app de ANSES o en el sitio web oficial ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.