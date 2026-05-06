La Tarjeta Alimentar sigue siendo uno de los principales refuerzos económicos para las familias con hijos menores edad, personas con discapacidad y embarazadas. En mayo de 2026, los montos se mantienen firmes para acompañar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Tarjeta Alimentar en mayo de 2026: cuánto cobro por hijo y cuáles son los nuevos montos
El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, confirmó los valores de la Prestación Alimentar para el quinto mes del año
¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en mayo?
El esquema de pagos está determinado por la cantidad de hijos o menores a cargo que integran el grupo familiar. Los valores confirmados para este periodo son:
- Familias con un hijo: Percibirán $52.250.
- Familias con dos hijos: El monto asciende a $81.936.
- Familias con tres hijos o más: Cobrarán un total de $108.062.
Este beneficio se acredita de forma automática junto con el calendario habitual de ANSES, por lo que no es necesario retirar una tarjeta física diferente ni realizar trámites adicionales si ya se percibe la asignación correspondiente.
¿Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar?
El acceso a este programa es automático para quienes cumplen con los siguientes perfiles y mantienen sus datos actualizados en la plataforma Mi ANSES:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): Con hijos de hasta 14 años inclusive.
- AUH por Discapacidad: Sin límite de edad.
- Asignación por Embarazo (AUE): A partir del tercer mes de gestación.
- Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de 7 hijos o más.
Calendario y forma de cobro en mayo 2026
La Tarjeta Alimentar se deposita en la misma cuenta y fecha en la que se cobra la prestación principal (AUH, AUE o PNC). El cronograma de mayo se rige por la terminación del DNI:
- Pensiones No Contributivas (Madres de 7 hijos): Cobraron durante la primera semana de mayo.
- AUH y AUE: El calendario se extiende entre el 11 y el 22 de mayo, siguiendo el orden del último número del documento.
¿Habrá nuevo aumento en la Tarjeta Alimentar?
Si bien los montos se han mantenido estables en los últimos meses, el Gobierno monitorea la evolución de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para futuros ajustes. Para verificar cuánto vas a cobrar exactamente, podés consultar tu liquidación en la app de ANSES o en el sitio web oficial ingresando con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.