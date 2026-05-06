Ex Potenciar Trabajo: cuándo cobro Acompañamiento Social en mayo de 2026 y cuál es el monto

El programa de Acompañamiento Social busca brindar un sostén básico mientras se promueve la terminalidad educativa y la inserción en programas de asistencia alimentaria y de salud.

Fecha de cobro: ¿Cuándo acreditan el pago?

A diferencia de otras prestaciones de ANSES que siguen un calendario extendido por terminación de DNI, el programa Acompañamiento Social suele tener una fecha de pago unificada.

Fecha de acreditación: Los fondos estarán disponibles en las cuentas de los beneficiarios el miércoles 6 de mayo de 2026.

Al ser un pago electrónico, los titulares podrán retirar el dinero por cajero automático o utilizarlo directamente con la tarjeta de débito en comercios de cercanía.

acompanamiento social

Requisitos y permanencia: ¿Quiénes lo perciben?

El programa Acompañamiento Social agrupa a los ex beneficiarios de Potenciar Trabajo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad:

Personas mayores de 50 años que no cuentan con empleo formal.

que no cuentan con empleo formal. Madres de 4 o más hijos menores de 18 años.

menores de 18 años. Personas con discapacidad o con problemáticas de salud que dificultan la inserción laboral inmediata.

¿Cómo saber si sigo de alta en el programa?

Debido a las recientes auditorías y bajas en los planes sociales, se recomienda a los usuarios verificar su estado de permanencia. Podés hacerlo de la siguiente manera:

Ingresá a la plataforma Mi Argentina o Mi ANSES .

o . Colocá tu número de CUIL y contraseña.

y contraseña. Consultá la sección "Mis Cobros" o "Programas Sociales" para confirmar que la prestación figura como activa.

Para mantener el beneficio de Acompañamiento Social es obligatorio cumplir con los controles de salud y, en caso de corresponder, presentar la documentación de escolaridad de los hijos a cargo.