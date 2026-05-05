Cuánto te paga ANSES por casarte con tu pareja en mayo

$123.307 por cada cónyuge.

Esto significa que, si ambos trabajan en relación de dependencia o son titulares de una prestación habilitada, la pareja puede percibir un total de $246.614 en conjunto por el evento del matrimonio.

Requisitos y topes de ingresos

Para acceder a este cobro, es fundamental que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los límites vigentes. Para mayo de 2026, los topes son:

Tope máximo familiar: $5.792.488 (bruto).

$5.792.488 (bruto). Tope máximo individual: $2.896.244 (bruto).

Ahora, en caso de que uno de los integrantes supere el tope individual, entonces ambos quedan excluidos del cobro, incluso si la suma total no llega al máximo familiar.

anses (18)

Cómo solicitar el pago por matrimonio: Trámite paso a paso

El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES (con turno) o mediante la plataforma Mi ANSES bajo el sistema de Atención Virtual.

Plazos: Tenés tiempo de solicitarlo desde los 2 meses y hasta los 2 años de ocurrido el casamiento.

Tenés tiempo de solicitarlo desde los de ocurrido el casamiento. Documentación: Es indispensable presentar el DNI de ambos y la Partida o Acta de Matrimonio original y copia.

Es indispensable presentar el de ambos y la original y copia. Acreditación: Los datos deben estar previamente actualizados en la base de datos de ANSES. Una vez aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria (CBU) declarada.

Este pago es compatible con trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo y veteranos de guerra, siendo una ayuda clave para aliviar los gastos que conlleva iniciar una nueva etapa convivencial