Cuánto te paga ANSES por casarte con tu pareja en mayo

Casarse en Argentina no solo es un paso emocional, sino también un evento que habilita ciertos derechos ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este beneficio, conocido como Asignación Familiar por Matrimonio, consiste en un pago extraordinario que se abona por única vez a ambos cónyuges, siempre que cumplan con los requisitos de ingresos y estabilidad laboral.
El monto actualizado: ¿Cuánto cobro por casamiento en mayo 2026?
A partir de la Resolución 110/2026, ANSES aplicó un incremento del 3,38% basado en la inflación de marzo. Con este ajuste, el valor de la asignación por matrimonio para mayo quedó fijado en:
- $123.307 por cada cónyuge.
Esto significa que, si ambos trabajan en relación de dependencia o son titulares de una prestación habilitada, la pareja puede percibir un total de $246.614 en conjunto por el evento del matrimonio.
Requisitos y topes de ingresos
Para acceder a este cobro, es fundamental que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los límites vigentes. Para mayo de 2026, los topes son:
- Tope máximo familiar: $5.792.488 (bruto).
- Tope máximo individual: $2.896.244 (bruto).
Ahora, en caso de que uno de los integrantes supere el tope individual, entonces ambos quedan excluidos del cobro, incluso si la suma total no llega al máximo familiar.
Cómo solicitar el pago por matrimonio: Trámite paso a paso
El trámite puede realizarse de forma presencial en una oficina de ANSES (con turno) o mediante la plataforma Mi ANSES bajo el sistema de Atención Virtual.
- Plazos: Tenés tiempo de solicitarlo desde los 2 meses y hasta los 2 años de ocurrido el casamiento.
- Documentación: Es indispensable presentar el DNI de ambos y la Partida o Acta de Matrimonio original y copia.
- Acreditación: Los datos deben estar previamente actualizados en la base de datos de ANSES. Una vez aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria (CBU) declarada.
Este pago es compatible con trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo y veteranos de guerra, siendo una ayuda clave para aliviar los gastos que conlleva iniciar una nueva etapa convivencial