Es oficial: ANSES decretó los montos a cobrar por jubilados y asignaciones en mayo

Al mismo tiempo, ANSES determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $179.859,20. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $314.539,28. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $384.539.

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Asignación Universal por Hijo y por Embarazo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $141.286 (valor general)

AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $183.672

AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.093.852: se cobrará por hijo $70.651.

IGF superior a $1.093.852 y de hasta $1.604.240: se cobrará por hijo $47.658.

IGF superior a $1.604.240 y de hasta $1.852.148: se percibirá por hijo $28.826.

IGF mayor a $1.852.148 y de hasta $5.792.488: se cobrará por hijo $14.873.

Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general

Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.093.852: se cobrará por hijo $230.032.

IGF superior a $1.093.852 y de hasta $1.604.240: se cobrará por hijo $162.733.

IGF superior a $1.604.240: se percibirá por hijo $102.705.

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Monotributo

En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:

Categorías A: $70.651

Categoría B: $47.658

Categoría C: $28.826

Categorías D, E, F, G: $14.873

En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos: