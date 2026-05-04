Es oficial: ANSES decretó los montos a cobrar por jubilados y asignaciones en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este lunes un incremento del 3,38% en los haberes de mayo para jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares junto con los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.
Con ello, ANSES también actualizó los montos que se van a pagar por cada una de las prestaciones.
Montos para jubilados y pensionados en mayo
El organismo previsional estableció en el texto oficial, “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de mayo de 2026, será de $393.174,10″. Mientras que el máximo, a partir del mes que viene, será de $2.645.689,38. Los primeros también van a recibir un bono de $70.000, ya que la idea es que ningún jubilado cobre menos de $463.174,10.
Al mismo tiempo, ANSES determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $179.859,20. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $314.539,28. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $384.539.
Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $141.286 (valor general)
- AUH y Embarazo - Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires): $183.672
AUH y Asignación Familiar Prenatal para trabajadores del sector formal - Valor general
- Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.093.852: se cobrará por hijo $70.651.
- IGF superior a $1.093.852 y de hasta $1.604.240: se cobrará por hijo $47.658.
- IGF superior a $1.604.240 y de hasta $1.852.148: se percibirá por hijo $28.826.
- IGF mayor a $1.852.148 y de hasta $5.792.488: se cobrará por hijo $14.873.
Asignación por Hijo con Discapacidad - Valor general
- Ingreso grupo familiar (IGF) no supera $1.093.852: se cobrará por hijo $230.032.
- IGF superior a $1.093.852 y de hasta $1.604.240: se cobrará por hijo $162.733.
- IGF superior a $1.604.240: se percibirá por hijo $102.705.
Monotributo
En el caso de los contribuyentes del Monotributo, el monto a cobrar de las asignaciones familiares por hijo y prenatal varían según la categoría:
- Categorías A: $70.651
- Categoría B: $47.658
- Categoría C: $28.826
- Categorías D, E, F, G: $14.873
En cuanto a las asignaciones que la ANSES abona por única vez, entra las que están Matrimonio, Nacimiento y Adopción, a partir del mes que viene otorgarán los siguientes montos:
- Nacimiento: $82.353
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.307
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general)