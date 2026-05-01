La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente el pago de un bono extra de $70.000 para mayo de 2026. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ratificó que este auxilio financiero continuará entregándose a los sectores más vulnerables del sistema previsional para intentar paliar los efectos de la inflación.
ANSES lo confirmó: sólo tres grupos cobrarán el bono de $70.000 en mayo
El Gobierno nacional oficializó la entrega de un nuevo refuerzo económico para el quinto mes del año. Quiénes lo perciben, qué pasa con quienes superan la mínima y cómo quedan los montos finales con el aumento por movilidad.
Sin embargo, el organismo previsional fue tajante al definir que este beneficio no es para todos: sólo tres grupos específicos de beneficiarios están habilitados para percibir el monto total del refuerzo.
Los 3 grupos que cobran el bono de $70.000
Según la normativa vigente, los beneficiarios que recibirán los $70.000 completos junto con sus haberes de mayo son:
- Jubilados y pensionados del SIPA: Aquellos que perciben el haber mínimo (que en mayo se ubica en $393.174,10).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye a quienes perciben pensiones por Invalidez, Vejez y a las Madres de 7 hijos o más.
¿Qué pasa con quienes cobran más de la mínima?
Para aquellos jubilados que superan el piso mínimo de $393.174, el bono funciona como un adicional proporcional. El objetivo de la ANSES es que ningún beneficiario perciba menos de $463.174,10 (suma de la mínima más el bono).
Esto significa que si un jubilado cobra, por ejemplo, $420.000, recibirá un bono de $43.174 para alcanzar el tope establecido. Quienes superen ese umbral de ingresos totales quedarán excluidos del refuerzo.
Montos finales: ¿Cuánto se cobra en mayo?
Con el aumento del 3,38% basado en la inflación y la suma del refuerzo, así quedan los bolsillos para el próximo mes:
- Jubilados de la mínima: $463.174,10 (Haber + Bono).
- PNC Madres de 7 hijos: $463.174,10 (Equivale a una mínima + Bono).
- PUAM: $384.539,27 (Haber de $314.539 + Bono de $70.000).
- PNC por Invalidez y Vejez: $345.221,87 (Haber de $275.221 + Bono de $70.000).
Fecha de cobro confirmada para jubilados y pensionados
Debido a los feriados de principios de mes, el cronograma de pagos para estos grupos comenzará a partir del lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0. Cabe recordar que el bono se liquida de manera automática en la misma fecha y cuenta donde se percibe el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.