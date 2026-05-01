ANSES lo confirmó: sólo tres grupos cobrarán el bono de $70.000 en mayo

Los 3 grupos que cobran el bono de $70.000

Según la normativa vigente, los beneficiarios que recibirán los $70.000 completos junto con sus haberes de mayo son:

Jubilados y pensionados del SIPA: Aquellos que perciben el haber mínimo (que en mayo se ubica en $393.174,10 ).

Aquellos que perciben el haber mínimo (que en mayo se ubica en ). Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios.

Mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye a quienes perciben pensiones por Invalidez, Vejez y a las Madres de 7 hijos o más.

¿Qué pasa con quienes cobran más de la mínima?

Para aquellos jubilados que superan el piso mínimo de $393.174, el bono funciona como un adicional proporcional. El objetivo de la ANSES es que ningún beneficiario perciba menos de $463.174,10 (suma de la mínima más el bono).

Esto significa que si un jubilado cobra, por ejemplo, $420.000, recibirá un bono de $43.174 para alcanzar el tope establecido. Quienes superen ese umbral de ingresos totales quedarán excluidos del refuerzo.

ANSES bono extraordinario

Montos finales: ¿Cuánto se cobra en mayo?

Con el aumento del 3,38% basado en la inflación y la suma del refuerzo, así quedan los bolsillos para el próximo mes:

Jubilados de la mínima: $463.174,10 (Haber + Bono).

$463.174,10 (Haber + Bono). PNC Madres de 7 hijos: $463.174,10 (Equivale a una mínima + Bono).

$463.174,10 (Equivale a una mínima + Bono). PUAM: $384.539,27 (Haber de $314.539 + Bono de $70.000).

$384.539,27 (Haber de $314.539 + Bono de $70.000). PNC por Invalidez y Vejez: $345.221,87 (Haber de $275.221 + Bono de $70.000).

Fecha de cobro confirmada para jubilados y pensionados

Debido a los feriados de principios de mes, el cronograma de pagos para estos grupos comenzará a partir del lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0. Cabe recordar que el bono se liquida de manera automática en la misma fecha y cuenta donde se percibe el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.