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ANSES lo confirmó: sólo tres grupos cobrarán el bono de $70.000 en mayo

El Gobierno nacional oficializó la entrega de un nuevo refuerzo económico para el quinto mes del año. Quiénes lo perciben, qué pasa con quienes superan la mínima y cómo quedan los montos finales con el aumento por movilidad.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES lo confirmó: sólo tres grupos cobrarán el bono de $70.000 en mayo

ANSES lo confirmó: sólo tres grupos cobrarán el bono de $70.000 en mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente el pago de un bono extra de $70.000 para mayo de 2026. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ratificó que este auxilio financiero continuará entregándose a los sectores más vulnerables del sistema previsional para intentar paliar los efectos de la inflación.

Sin embargo, el organismo previsional fue tajante al definir que este beneficio no es para todos: sólo tres grupos específicos de beneficiarios están habilitados para percibir el monto total del refuerzo.

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Los 3 grupos que cobran el bono de $70.000

Según la normativa vigente, los beneficiarios que recibirán los $70.000 completos junto con sus haberes de mayo son:

  • Jubilados y pensionados del SIPA: Aquellos que perciben el haber mínimo (que en mayo se ubica en $393.174,10).
  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Mayores de 65 años que no cuentan con los aportes necesarios.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye a quienes perciben pensiones por Invalidez, Vejez y a las Madres de 7 hijos o más.

¿Qué pasa con quienes cobran más de la mínima?

Para aquellos jubilados que superan el piso mínimo de $393.174, el bono funciona como un adicional proporcional. El objetivo de la ANSES es que ningún beneficiario perciba menos de $463.174,10 (suma de la mínima más el bono).

Esto significa que si un jubilado cobra, por ejemplo, $420.000, recibirá un bono de $43.174 para alcanzar el tope establecido. Quienes superen ese umbral de ingresos totales quedarán excluidos del refuerzo.

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Montos finales: ¿Cuánto se cobra en mayo?

Con el aumento del 3,38% basado en la inflación y la suma del refuerzo, así quedan los bolsillos para el próximo mes:

  • Jubilados de la mínima: $463.174,10 (Haber + Bono).
  • PNC Madres de 7 hijos: $463.174,10 (Equivale a una mínima + Bono).
  • PUAM: $384.539,27 (Haber de $314.539 + Bono de $70.000).
  • PNC por Invalidez y Vejez: $345.221,87 (Haber de $275.221 + Bono de $70.000).

Fecha de cobro confirmada para jubilados y pensionados

Debido a los feriados de principios de mes, el cronograma de pagos para estos grupos comenzará a partir del lunes 11 de mayo para los documentos terminados en 0. Cabe recordar que el bono se liquida de manera automática en la misma fecha y cuenta donde se percibe el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

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