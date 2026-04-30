La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) han puesto en marcha un esquema de control más riguroso sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez. En lo que va de 2026, las revisiones periódicas se han vuelto una constante para garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente cumplen con las condiciones de vulnerabilidad y discapacidad exigidas por ley.
PNC ANSES: Por estos motivos pueden quitarte la Pensión por Invalidez en 2026
El organismo previsional intensificó las auditorías y revisiones de oficio. Conocé cuáles son las incompatibilidades legales, los límites de ingresos y qué requisitos médicos deben cumplirse para no perder el beneficio ni el bono de mayo.
Perder esta prestación de ANSES no solo implica dejar de percibir el haber mensual, sino también quedar excluido del bono extraordinario de $70.000 y de la cobertura de salud correspondiente (Incluir Salud).
Cómo se puede perder la pensión de ANSES
A continuación, detallamos las razones por las cuales ANSES podría suspender o dar de baja tu pensión.
- Recuperación de la capacidad laboral: El motivo principal de baja es la mejoría en el cuadro clínico del titular. La ley exige una incapacidad laboral del 66% o más. Si en una revisión médica de oficio se determina que el grado de invalidez es inferior a ese porcentaje debido a tratamientos o rehabilitaciones, la prestación puede ser revocada.
- Incompatibilidad por empleo formal: Percibir una PNC por Invalidez es incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Si el titular ingresa al mercado laboral formal, el sistema detecta el alta inmediata y procede a la suspensión del beneficio.
- Superar el tope de ingresos y bienes
- El titular posee bienes de lujo (vehículos de alta gama o múltiples inmuebles).
- Residencia fuera del país: Si el titular permanece fuera del territorio nacional por un período prolongado (generalmente más de 90 días) sin dar aviso o justificar la residencia, el organismo asume que el beneficiario ya no cumple con el requisito de territorialidad.
Montos de PNC por Invalidez en Mayo 2026
Para quienes mantienen el beneficio vigente, los montos tras el aumento del 3,38% son los siguientes:
- Haber Base PNC: $275.221,87
- Bono Extraordinario $70.000,00
- Total a Cobrar: $345.221,87
¿Cómo evitar la suspensión del beneficio?
Para no tener inconvenientes con el cobro en mayo y los meses subsiguientes, los expertos previsionales recomiendan:
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Mantener los datos actualizados: Revisar en Mi ANSES que el domicilio y los vínculos familiares sean correctos.
Atender las citaciones médicas: Si recibís una notificación para una nueva auditoría médica, es obligatorio asistir con los estudios actualizados.
Certificado Médico Oficial (CMO): Asegurarse de que el CMO digital esté correctamente cargado en el sistema si fue solicitado recientemente.