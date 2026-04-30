PNC ANSES: Por estos motivos pueden quitarte la Pensión por Invalidez en 2026

Cómo se puede perder la pensión de ANSES

A continuación, detallamos las razones por las cuales ANSES podría suspender o dar de baja tu pensión.

Recuperación de la capacidad laboral : El motivo principal de baja es la mejoría en el cuadro clínico del titular. La ley exige una incapacidad laboral del 66% o más . Si en una revisión médica de oficio se determina que el grado de invalidez es inferior a ese porcentaje debido a tratamientos o rehabilitaciones, la prestación puede ser revocada.

: El motivo principal de baja es la mejoría en el cuadro clínico del titular. La ley exige una . Si en una revisión médica de oficio se determina que el grado de invalidez es inferior a ese porcentaje debido a tratamientos o rehabilitaciones, la prestación puede ser revocada. Incompatibilidad por empleo formal : Percibir una PNC por Invalidez es incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Si el titular ingresa al mercado laboral formal, el sistema detecta el alta inmediata y procede a la suspensión del beneficio.

: Percibir una PNC por Invalidez es incompatible con el trabajo en relación de dependencia. Si el titular ingresa al mercado laboral formal, el sistema detecta el alta inmediata y procede a la suspensión del beneficio. Superar el tope de ingresos y bienes

El titular posee bienes de lujo (vehículos de alta gama o múltiples inmuebles).

(vehículos de alta gama o múltiples inmuebles). Residencia fuera del país: Si el titular permanece fuera del territorio nacional por un período prolongado (generalmente más de 90 días) sin dar aviso o justificar la residencia, el organismo asume que el beneficiario ya no cumple con el requisito de territorialidad.

anses

Montos de PNC por Invalidez en Mayo 2026

Para quienes mantienen el beneficio vigente, los montos tras el aumento del 3,38% son los siguientes:

Haber Base PNC: $275.221,87

$275.221,87 Bono Extraordinario $70.000,00

$70.000,00 Total a Cobrar: $345.221,87

¿Cómo evitar la suspensión del beneficio?

Para no tener inconvenientes con el cobro en mayo y los meses subsiguientes, los expertos previsionales recomiendan: