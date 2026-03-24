Las pensiones no contributivas de ANSES ya tienen las fechas de cobro en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene las fechas de cobro de abril del 2026 para los beneficiarios de las pensiones no contributivas. Además, los montos recibirán un nuevo aumento en el cuarto mes del año.
En abril las jubilaciones, pensiones y diferentes asignaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,9% gracias a la fórmula de movilidad (Decreto 274/24).
Respecto a las fechas de cobro del cuarto mes del año, que se confirmó en las últimas horas por ANSES, los titulares de las pensiones no contributivas comenzarán a recibir sus pagos el viernes 10 según la correspondiente terminación de DNI.
ANSES: fechas de cobro en abril para las pensiones no contributivas
La Administración Nacional de la Seguridad Social comenzará a pagarle a los beneficiarios de las pensiones no contributivas el viernes 10 según la correspondiente terminación de DNI y terminará de hacerlo, el miércoles 15 de abril. Es importante recordar que los pensionados tendrán un nuevo aumento en sus haberes.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares de las pensiones no contributivas no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 14 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
- Documentos terminados en 8 y 9, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
Aumento del 2,9% para los pensionados en abril del 2026
Por el Decreto 274/24, ANSES aumentará en abril un 2,9% las jubilaciones, pensiones, SUAF, AUH y otras prestaciones. La ley de movilidad actual dice que los incrementos son mensuales y toman como referencia el IPC de dos meses atrás -en este caso febrero-.
Con el aumento del 2,9%, número que marcó la inflación de febrero, los montos de las distintas prestaciones de ANSES quedarán establecidos de la siguiente forma para el cuarto mes del 2026:
- Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: $304.255 (marzo $295.680)
- Pensión no Contributiva (PNC) Madre de 7 hijos: $380.319 (marzo $369.600)
Por otro lado, así quedan las jubilaciones y pensiones:
- Jubilación mínima: $380.319 (marzo $369.600)
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255 (marzo $295.680)