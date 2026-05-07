Calendario de pago AUH mayo 2026: ¿Cuándo cobro la Asignación Universal por Hijo y con qué aumento?

Los montos para este mes:

Monto Bruto AUH: $141.286

Monto Neto a cobrar (80%): $113.127

A este valor se le deben sumar, según corresponda, los montos de la Tarjeta Alimentar ($52.250 para quienes tienen un solo hijo) y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, lo que eleva significativamente el ingreso final de bolsillo.

anses, auh, aue (2)

Calendario completo de pagos: Mayo 2026

Para evitar aglomeraciones en los cajeros y bancos, el cronograma se distribuye a lo largo de la segunda y tercera semana del mes, basándose en el último número del documento de identidad del titular. Este es el cronograma dispuesto por ANSES para AUH:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

anses, auh

Requisitos y extras de la AUH en mayo

Para garantizar la continuidad del beneficio de AUH, los padres o tutores deben cumplir con ciertos requisitos y trámites obligatorios:

1. Presentación de la Libreta AUH

Recordá que tenés tiempo durante todo el año para presentar el formulario de Libreta de Salud y Educación. Una vez cargado el documento en la web de ANSES o en una oficina, a los 60 días se acredita el monto retenido durante todo el año 2025.

2. Tarjeta Alimentar automática

Si sos titular de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, el beneficio de la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente el mismo día que tu asignación. Los montos para mayo son:

Un hijo: $52.250

$52.250 Dos hijos: $81.936

$81.936 Tres o más hijos: $108.062

3. Complemento Leche (Plan 1000 Días)

Destinado a titulares de AUH con hijos de hasta 3 años de edad y embarazadas. Este extra se deposita de forma conjunta con la asignación para asegurar la nutrición en la primera infancia.