Nuevos haberes: cuánto pagará ANSES a los jubilados en mayo y en qué fechas

¿Cuánto cobran los jubilados en mayo de 2026?

Para el quinto mes del año, el Gobierno nacional oficializó un incremento del 3,4% (o 3,38% según el redondeo técnico de las resoluciones). Este porcentaje impacta directamente en el haber base, al cual se le suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene congelado pero vigente.

Montos confirmados para mayo:

Jubilación Mínima: El haber pasa a ser de $393.250,17 . Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo alcanza los $463.250,17 .

El haber pasa a ser de . Al sumarle el bono de $70.000, el ingreso total de bolsillo alcanza los . Jubilación Máxima: Para quienes perciben el tope del sistema, el haber sube a $2.646.201,22 .

Para quienes perciben el tope del sistema, el haber sube a . PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): El monto se ubica en $314.600,12, que con el bono llega a $384.600,12 .

El monto se ubica en $314.600,12, que con el bono llega a . Pensiones No Contributivas (PNC): Las pensiones por Invalidez y Vejez quedan en $345.275,12 (incluyendo el bono), mientras que la de Madres de 7 hijos se equipara a la mínima total: $463.250,17.

Aquellos jubilados que superen la mínima pero cobren menos de $463.250,17 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

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Calendario de pagos ANSES mayo 2026: ¿Cuándo cobro?

El cronograma de pagos se organiza, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Debido a los feriados y la logística bancaria, las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Jubilados y Pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo DNI terminados en 1 : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo DNI terminados en 2 : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3 : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo DNI terminados en 4 : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo DNI terminados en 5 : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo DNI terminados en 6 : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo DNI terminados en 7 : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y Pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de mayo (luego del fin de semana largo)

: martes 26 de mayo (luego del fin de semana largo) DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo

: miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo

: jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

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Dos puntos claves sobre las jubilaciones

¿Hay que hacer algún trámite para cobrar el bono?: No. El bono de $70.000 se liquida de forma automática junto con el haber mensual. No es necesario acudir a las oficinas de ANSES ni realizar trámites web.

¿Cómo impacta la movilidad jubilatoria?: Bajo el esquema actual, las jubilaciones se ajustan todos los meses tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Por eso, el aumento de mayo corresponde a la inflación registrada por el INDEC en marzo.