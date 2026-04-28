La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de definir el esquema del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que regirá a partir de mayo de 2026. Siguiendo la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación, los montos recibirán un incremento del 3,38%, tomando como referencia el IPC de marzo.
SUAF mayo 2026: Con el aumento de ANSES confirmado, así quedan las escalas y los nuevos montos
La ANSES oficializó la suba del 3,38% para las asignaciones familiares. Conocé cuánto cobran los trabajadores registrados según sus ingresos, los nuevos topes para no quedar fuera del beneficio y los pagos por única vez.
Este ajuste es vital para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados con hijos a cargo, ya que no solo actualiza el dinero "en mano", sino que también eleva los topes de ingresos permitidos para seguir percibiendo el beneficio.
¿Cuánto se cobra por SUAF en mayo 2026?
El monto de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Tras el aumento de mayo, las escalas generales quedan de la siguiente manera:
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Rango 1: Ingresos hasta $1.058.088 perciben $70.649,90 por hijo.
Rango 2: Ingresos entre $1.058.088,01 y $1.551.789 perciben $47.656,29.
Rango 3: Ingresos entre $1.551.789,01 y $1.791.592 perciben $28.825,25.
Rango 4: Ingresos entre $1.791.592,01 y $5.603.102 perciben $14.871,65.
Asignación por Hijo con Discapacidad
Para los hijos con discapacidad, los montos son significativamente más altos y no tienen límite de edad:
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Rango 1 (menor ingreso): $222.510,62.
Rango 2: $157.411,28.
Rango 3 en adelante: $99.346,86.
Nuevos topes de ingresos: ¿Quiénes quedan fuera?
Para cobrar el SUAF, ANSES establece límites de ingresos. Si uno de los integrantes del grupo familiar o el total del grupo supera estos valores, se deja de percibir la asignación:
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Tope máximo individual: $2.896.244.
Tope máximo del grupo familiar: $5.792.487.
Pagos Únicos (APU): Nacimiento, Adopción y Matrimonio
Junto con las asignaciones mensuales, en mayo también suben los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a quienes registren estos eventos familiares:
- Nacimiento $82.353
- Adopción $492.366
- Matrimonio $123.307
¿Cómo consultar cuánto cobro este mes?
Para conocer la liquidación exacta según tus aportes y situación familiar, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social:
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Andá a la sección "Hijos".
Seleccioná "Mis Asignaciones".
Allí verás el detalle del monto, los descuentos (si los hubiera) y la fecha de acreditación.