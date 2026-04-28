SUAF mayo 2026: Con el aumento de ANSES confirmado, así quedan las escalas y los nuevos montos

¿Cuánto se cobra por SUAF en mayo 2026?

El monto de la asignación depende del Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Tras el aumento de mayo, las escalas generales quedan de la siguiente manera:

Rango 1: Ingresos hasta $1.058.088 perciben $70.649,90 por hijo.

Rango 2: Ingresos entre $1.058.088,01 y $1.551.789 perciben $47.656,29 .

Rango 3: Ingresos entre $1.551.789,01 y $1.791.592 perciben $28.825,25 .

Rango 4: Ingresos entre $1.791.592,01 y $5.603.102 perciben $14.871,65.

Asignación por Hijo con Discapacidad

Para los hijos con discapacidad, los montos son significativamente más altos y no tienen límite de edad:

Rango 1 (menor ingreso): $222.510,62 .

Rango 2: $157.411,28.

Rango 3 en adelante: $99.346,86.

ANSES SUAF aumento

Nuevos topes de ingresos: ¿Quiénes quedan fuera?

Para cobrar el SUAF, ANSES establece límites de ingresos. Si uno de los integrantes del grupo familiar o el total del grupo supera estos valores, se deja de percibir la asignación:

Tope máximo individual: $2.896.244 .

Tope máximo del grupo familiar: $5.792.487.

Pagos Únicos (APU): Nacimiento, Adopción y Matrimonio

Junto con las asignaciones mensuales, en mayo también suben los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU), destinadas a quienes registren estos eventos familiares:

Nacimiento $82.353

$82.353 Adopción $492.366

$492.366 Matrimonio $123.307

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¿Cómo consultar cuánto cobro este mes?

Para conocer la liquidación exacta según tus aportes y situación familiar, podés ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social: