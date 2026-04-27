Bono ANSES: ¿Quiénes lo cobran en mayo de 2026 y cuáles son los nuevos montos?

ANSES: ¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en mayo?

El bono de ANSES no es universal; está segmentado para alcanzar a quienes perciben las escalas más bajas del padrón. Los grupos que accederán al beneficio de manera automática son:

Jubilados del sistema contributivo: Aquellos que cobran la jubilación mínima.

Titulares de la PUAM: Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Pensiones No Contributivas (PNC): Titulares de pensiones por Invalidez o Vejez.

Con el nuevo aumento y el bono, para mayo de 2026, la normativa establece un límite estricto para percibir el refuerzo. Quienes tengan haberes mensuales superiores a $463.174,10 quedarán excluidos del cobro del bono. Para quienes ganan más de la mínima pero menos de ese tope, el bono será un monto proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

ANSES, jubilados (24)

Montos confirmados: Haberes + Bono (Mayo 2026)

Con la combinación del aumento por movilidad y el refuerzo de $70.000, los montos finales a percibir en mayo quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10

PUAM: $314.539,27 + $70.000 = $384.539,27

PNC (Invalidez/Vejez): $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87

¿Cómo consultar la fecha de cobro?

Los beneficiarios pueden verificar su liquidación y el día exacto de pago a través de los canales oficiales:

Web de ANSES: Sección "Calendario de Pagos".

Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción "Hijos / Mis Asignaciones" o "Jubilados / Consulta de recibo".

App mi ANSES: Disponible para dispositivos móviles.