La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó oficialmente que durante el mes de mayo de 2026 se mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000. Esta medida, destinada a los sectores con menores ingresos del sistema previsional, se acreditará de forma conjunta con los haberes mensuales y el aguinaldo proporcional, según el calendario oficial por terminación de DNI.
Bono ANSES: ¿Quiénes lo cobran en mayo de 2026 y cuáles son los nuevos montos?
El Gobierno ratificó el pago del refuerzo extraordinario. Conocé los requisitos para acceder al beneficio de ANSES, el tope de ingresos permitido y cómo impacta el aumento del 3,38% en el cobro final
El refuerzo económico de ANSES llega en un mes clave, donde las prestaciones recibirán una actualización del 3,38% basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, consolidando un nuevo piso salarial para los adultos mayores.
ANSES: ¿Quiénes cobran el bono de $70.000 en mayo?
El bono de ANSES no es universal; está segmentado para alcanzar a quienes perciben las escalas más bajas del padrón. Los grupos que accederán al beneficio de manera automática son:
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Jubilados del sistema contributivo: Aquellos que cobran la jubilación mínima.
Titulares de la PUAM: Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Pensiones No Contributivas (PNC): Titulares de pensiones por Invalidez o Vejez.
Con el nuevo aumento y el bono, para mayo de 2026, la normativa establece un límite estricto para percibir el refuerzo. Quienes tengan haberes mensuales superiores a $463.174,10 quedarán excluidos del cobro del bono. Para quienes ganan más de la mínima pero menos de ese tope, el bono será un monto proporcional hasta alcanzar dicha cifra.
Montos confirmados: Haberes + Bono (Mayo 2026)
Con la combinación del aumento por movilidad y el refuerzo de $70.000, los montos finales a percibir en mayo quedan configurados de la siguiente manera:
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Jubilación Mínima: $393.174,10 + $70.000 = $463.174,10
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PUAM: $314.539,27 + $70.000 = $384.539,27
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PNC (Invalidez/Vejez): $275.221,87 + $70.000 = $345.221,87
¿Cómo consultar la fecha de cobro?
Los beneficiarios pueden verificar su liquidación y el día exacto de pago a través de los canales oficiales:
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Web de ANSES: Sección "Calendario de Pagos".
Mi ANSES: Ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la opción "Hijos / Mis Asignaciones" o "Jubilados / Consulta de recibo".
App mi ANSES: Disponible para dispositivos móviles.