Polo logístico Ruta 7: quiénes son los dueños de las 90 hectáreas que buscan expropiar

pasip polo san martin El polo logístico del Este estará ubicado dentro del área del actual PASIP.

El expediente está en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Los 14 inmuebles sujetos a expropiación para el polo logístico de la Ruta 7

El proyecto de ley identifica cada uno de los 14 inmuebles a expropiar y sus propietarios. Según detalla el documento que ingresó a la Legislatura, varios de ellos están identificados actualmente como " propiedad rural cultivada".

De aprobarse el cambio de la utilidad pública para proceder con la expropiación y el desarrollo del polo, esa producción rural que actualmente se desarrolla en algunos de estos terrenos será reemplazada por infraestructura logística e industrial.

Los titulares actuales de los inmuebles en cuestión son:

Miguel Patti e Hijos S.A.

San Emilio S.A. AGICYF (2 propiedades)

José Antonio Romero

Roberto Cuevas Molina

Real S.A.

Depósito Chaparro S.R.L.

Frigocuyo S.A.

Mario Eduardo Azar y éste junto a otros 18 propietarios -

- Máxima Condori

Marcos Antonio Díaz y Cristian Darío Díaz (2 propiedades)

Azarrel S.R.L. y Yolanda Josefa Gianoni (cada uno el 50%).

Indemnización por la expropiación de las hectáreas para el polo logístico

“La declaración de utilidad pública y la expropiación de las parcelas identificadas resultan necesarias, oportunas y convenientes. La medida permitirá avanzar en un proyecto de alto impacto para la Provincia de Mendoza, generando empleo, atrayendo inversiones, mejorando la competitividad del sector productivo y consolidando en el Este mendocino un hub logístico multimodal de alcance regional”, consideró el Gobierno.

El sujeto expropiante será la Provincia, pero el proceso se realizará conforme términos que solicitó el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, quien pidió que el costo de la expropiación –la indemnización para los propietarios- se detraiga en cuotas de la coparticipación municipal que le corresponden al Municipio.

terrenos polo logistico pasip Terrenos a expropiar para el polo logístico del Este.

Con la aprobación de la ley, además, quedará autorizada la creación de un fondo fiduciario para el Polo Logístico del Este que quedará integrado por los bienes que se expropien más todos los recursos que se vayan asignando para la ejecución del plan.

El polo logístico soñado en la Ruta 7

El proyecto detalla que en esas 90 hectáreas se levantará un polo logístico diseñado para el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías con equipamiento de alto estándar.

Un poco más de la mitad del predio será destinado para almacenes de insumos, materias primas, productos en proceso y productos terminados. Otras 15 hectáreas serán espacios para la guarda de mercaderías especiales y maquinarias; y otras 6 para el almacenaje de productos que requieren refrigeración.

La playa de estacionamiento tendrá una capacidad superior a 1.000 camiones (10 hectáreas); mientras que también está proyectada la construcción de una estación de servicios.

polo logistico pasip Las 90 hectáreas a expropiar para el polo logístico se ubican al norte de la Ruta Nacional 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

Además, el plan incluye un Strip Center con locales de venta de bienes y servicios, cajero automático, oficinas de coworking y un punto de asistencia municipal.

Y un área de descanso para camioneros con un hotel con capacidad de hospedaje para 100 camas y un restó.

Además de estas estructuras, el proyecto contempla una zona primaria aduanera, una playa de contenedores, espacios para operaciones de cross-docking y un área empresarial orientada a alojar centros de negocios y servicios logísticos industriales.

Según reza el proyecto del polo logístico, todo el complejo contará con infraestructura de energías renovables, como paneles solares en almacenes y hoteles, y una planta de tratamiento y reutilización de agua para garantizar la sostenibilidad ambiental.