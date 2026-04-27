Calendario de pagos ANSES: ¿Quiénes cobran del 27 al 30 de abril de 2026?

¿Quiénes cobran ANSES en la semana del 27 al 30 de abril?

De acuerdo al calendario oficial por terminación de DNI, los pagos se distribuyen de la siguiente manera para los últimos días del mes:

Jubilaciones y Pensiones (Haberes superiores a la mínima)

Este grupo finaliza su cronograma de abril en las siguientes fechas:

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 4 y 5 .

Martes 28 de abril: DNI terminados en 6 y 7 .

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 8 y 9.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: Continúa el pago de la primera y segunda quincena (vigente hasta el 12 de mayo).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: El cobro está habilitado para todos los beneficiarios hasta el 12 de mayo.

Desempleo Plan 1: Fechas de cobro

Para quienes perciben la prestación por Desempleo, las fechas de esta semana son críticas para completar el padrón:

Lunes 27 de abril: DNI terminados en 4 y 5 .

Martes 28 de abril: DNI terminados en 6 y 7 .

Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 8 y 9.

anses (18)

¿Qué pasará con los pagos de mayo de ANSES?

A partir del viernes 1 de mayo (feriado por el Día del Trabajador), el calendario sufrirá un breve paréntesis, retomando la actividad el lunes siguiente ya con los nuevos montos confirmados.

En mayo los haberes tendrán un incremento del 3,38% y se renovará el bono de $70.000 para los jubilados que perciben la mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM.

Cómo consultar el lugar de cobro

Si tenés dudas sobre dónde se acredita tu dinero o si hubo algún cambio en tu sucursal bancaria, podés verificarlo así:

Ingresá a www.anses.gob.ar.

Hacé clic en "Consultá tu fecha y lugar de cobro" .

Completá tu número de CUIL o número de beneficio.

El sistema te indicará la fecha exacta y la entidad bancaria correspondiente.