ANSES decretó monto mínimo y máximo con tope: esto es lo que van a cobrar los jubilados en mayo

El nuevo "Piso": Jubilación mínima más bono

Para la gran mayoría de los beneficiarios, la noticia central es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Al sumarse al nuevo haber base, se garantiza un ingreso mínimo que busca no perderle pisada a la canasta básica.

Haber mínimo (base): $393.174,10

Bono de refuerzo: $70.000

Total asegurado (piso): $463.174,10

Dato clave para el bolsillo: Aquellos jubilados que superen la mínima pero no alcancen los $463.174,10, recibirán un bono proporcional hasta completar esa cifra. Es decir, nadie dentro del sistema contributivo cobrará menos de ese monto final.

ANSES: ¿A cuánto llega la jubilación máxima?

En el otro extremo de la escala, la ANSES también actualizó el tope máximo de haberes que el organismo está autorizado a pagar. Los beneficiarios que se encuentran en este escalafón perciben el aumento porcentual, pero quedan excluidos de cualquier tipo de bono o refuerzo.

Haber máximo en mayo: $2.645.689,40

Este "tope" es el que marca el límite contributivo del sistema y se ajusta rigurosamente por el índice de movilidad vigente.

Resumen de montos y escalas: Mayo 2026

Para mayor claridad, así queda el cuadro completo de lo que se acreditará en las cuentas bancarias a partir de la próxima semana:

ANSES (9)

Calendario de pagos: ¿Cuándo comienza el cobro?

El cronograma de mayo se verá ligeramente afectado por el feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador). Los pagos iniciarán formalmente el lunes 4 de mayo para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, seguidos por los jubilados de la mínima a partir del lunes 11.

Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, los titulares pueden: