A pocos días de iniciar el calendario de pagos de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) terminó de darle forma a la liquidación de haberes para los más de 7 millones de jubilados y pensionados. En un contexto de ajustes mensuales por IPC, la cifra final que llega al bolsillo es el resultado de una fórmula que combina el haber base con los refuerzos discrecionales del Gobierno.
ANSES decretó monto mínimo y máximo con tope: esto es lo que van a cobrar los jubilados en mayo
La ANSES oficializó el nuevo esquema de haberes tras aplicar el índice de movilidad mensual. Con el aumento del 3,38% y la ratificación del bono, el sistema previsional ya tiene definidos sus nuevos "pisos" y "techos" para el próximo mes.
Para mayo de 2026, el incremento por movilidad se fijó en un 3,38%, reflejando la inflación de marzo. Este porcentaje no solo mueve la aguja de los que menos ganan, sino que también establece el nuevo límite para las jubilaciones más altas del sistema.
El nuevo "Piso": Jubilación mínima más bono
Para la gran mayoría de los beneficiarios, la noticia central es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Al sumarse al nuevo haber base, se garantiza un ingreso mínimo que busca no perderle pisada a la canasta básica.
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Haber mínimo (base): $393.174,10
Bono de refuerzo: $70.000
Total asegurado (piso): $463.174,10
Dato clave para el bolsillo: Aquellos jubilados que superen la mínima pero no alcancen los $463.174,10, recibirán un bono proporcional hasta completar esa cifra. Es decir, nadie dentro del sistema contributivo cobrará menos de ese monto final.
ANSES: ¿A cuánto llega la jubilación máxima?
En el otro extremo de la escala, la ANSES también actualizó el tope máximo de haberes que el organismo está autorizado a pagar. Los beneficiarios que se encuentran en este escalafón perciben el aumento porcentual, pero quedan excluidos de cualquier tipo de bono o refuerzo.
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Haber máximo en mayo: $2.645.689,40
Este "tope" es el que marca el límite contributivo del sistema y se ajusta rigurosamente por el índice de movilidad vigente.
Resumen de montos y escalas: Mayo 2026
Para mayor claridad, así queda el cuadro completo de lo que se acreditará en las cuentas bancarias a partir de la próxima semana:
Calendario de pagos: ¿Cuándo comienza el cobro?
El cronograma de mayo se verá ligeramente afectado por el feriado del 1° de mayo (Día del Trabajador). Los pagos iniciarán formalmente el lunes 4 de mayo para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, seguidos por los jubilados de la mínima a partir del lunes 11.
Para consultar la fecha exacta y el lugar de cobro, los titulares pueden:
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Seleccionar "Consulta de recibo de haberes" para ver el detalle de los descuentos y suplementos.