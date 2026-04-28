Daniel Vila, el presidente del club Independiente Rivadavia, hizo una analogía entre el gran momento futbolístico del equipo del club que preside y la figura rutilante del deporte argentino a nivel mundial: Franco Colapinto. La comparación se volvió de inmediato viral en las redes.
La comparación de Daniel Vila entre Colapinto e Independiente Rivadavia
En una entrevista le preguntaron al presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, qué auto de Fórmula 1 sería su club
Tal como replicaron varios medios de Buenos Aires, el empresario mendocino Daniel Vila comentó al programa radial santafesino Súper Deportivo que "Independiente Rivadavia sería como Colapinto" cuando se le pidió desde el piso que comparara con un auto al equipo de los Azules del Parque, hoy encumbrados en los más alto de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y también liderando el Grupo C de la Copa Libertadores con puntaje ideal.
La comparación de Daniel Vila entre Independiente Rivadavia y Franco Colapinto
El conductor del programa le propuso un juego mental a Vila, comparando equipos con marcas de autos, para definir a la Lepra como corolario. "Usted sabe, Daniel, que vuelve la Fórmula 1 el fin de semana a Miami y está todo el mundo con el tema de Colapinto, el Alpine. Sabemos, que Boca-River son la Mercedes (Benz), o Ferrari, Red Bull. ¿Qué auto sería en la Fórmula 1 Independiente Rivadavia? - A ver, juguemos un poco".
Con mucha celeridad, Vila contestó: "¡Y Colapinto. Más argentino que Colapinto no hay nada!".
A esto respondió el periodista: "Mirá qué linda, linda metáfora, ¿eh?". Y luego repreguntó: "¿Qué los une a Colapinto?
"Muchas cosas. Primero que somos argentinos. Segundo, que tiene muchas ganas ese pibe. Tercero, que genera convocatorias, ya lo vimos ayer acá (por la exhibición que hizo el domingo en Palermo). Juntó en Buenos Aires, no sé, a 600, 700 mil personas. Cuarto, que es un pibe sano, se lo ve buena persona. Entonces creo que sí, Independiente sería Colapinto", cerró Vila.
Daniel Vila dialogó por cerca de media hora con los periodistas de la FM 97.9 de Villa Trinidad, y además trató temas como la importancia del DT Alfredo Berti, la situación del goleador Sebastián Villa y la reciente goleada a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino en Primera.