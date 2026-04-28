La comparación de Daniel Vila entre Colapinto e Independiente Rivadavia

El conductor del programa le propuso un juego mental a Vila, comparando equipos con marcas de autos, para definir a la Lepra como corolario. "Usted sabe, Daniel, que vuelve la Fórmula 1 el fin de semana a Miami y está todo el mundo con el tema de Colapinto, el Alpine. Sabemos, que Boca-River son la Mercedes (Benz), o Ferrari, Red Bull. ¿Qué auto sería en la Fórmula 1 Independiente Rivadavia? - A ver, juguemos un poco".

Con mucha celeridad, Vila contestó: "¡Y Colapinto. Más argentino que Colapinto no hay nada!".

A esto respondió el periodista: "Mirá qué linda, linda metáfora, ¿eh?". Y luego repreguntó: "¿Qué los une a Colapinto?

"Muchas cosas. Primero que somos argentinos. Segundo, que tiene muchas ganas ese pibe. Tercero, que genera convocatorias, ya lo vimos ayer acá (por la exhibición que hizo el domingo en Palermo). Juntó en Buenos Aires, no sé, a 600, 700 mil personas. Cuarto, que es un pibe sano, se lo ve buena persona. Entonces creo que sí, Independiente sería Colapinto", cerró Vila.

Daniel Vila dialogó por cerca de media hora con los periodistas de la FM 97.9 de Villa Trinidad, y además trató temas como la importancia del DT Alfredo Berti, la situación del goleador Sebastián Villa y la reciente goleada a Gimnasia y Esgrima en el clásico mendocino en Primera.