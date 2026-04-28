La marca que alcanzará Lionel Messi en el Inter Miami cuando juegue el clásico ante Orlando City

Aunque está en medio de una mala racha sin victorias en su nuevo estadio, Messi es el futbolista que más goles hizo en una temporada de MLS (29), en el que más goles hizo en un partido (3) y el que más tripletes (2) marcó en una competencia.

Con más goles de tiro libre (8) y más asistencias en en una temporada (25), Lionel Messi lidera las estadísticas de asistencias en la temporada regular de MLS (16), también en los playoffs (7) y en un mismo partido (5).

Otras marcas de Messi en el Inter Miami indican que el más contribuciones de gol en todas las competencias en una temporada (68), en la temporada regular (45), en los playoffs de MLS (13) y en un partido (6).

El clásico entre Inter Miami y Orlando City se jugará el sábado 2 de mayo a las 20.15 hora argentina en el Nu Stadium.

Récords de público para ver a Messi y al Inter Miami

Lionel Messi y el Inter Miami superaron en 3 oportunidades el récord de público en un evento deportivo y dejaron atrás nada menos que al Súper Bowl, la final del fútbol americano.

El encuentro ante Colorado Rapids reunió a 75.824 personas y superó las 75.673 que fueron al partido ante Los Ángeles FC y las 72.026 que estuvieron en Washington frente al DC United.

El último Súper Bowl reunió a 70.823 espectadores.