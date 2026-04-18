Messi hizo magia y el Inter Miami ganó tras la partida de Mascherano

Inter Miami ganó y Lionel Messi la rompió. El equipo de Florida logró una gran victoria por 3 a 2 ante Colorado Rapids, como visitante, por la octava fecha de la Major League Soccer (MLS).
Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, logró un gran triunfo ante Colorado Rapids como visitante, por la octava fecha de la MLS
Inter Miami ganó y Lionel Messi la rompió. El equipo de Florida logró una gran victoria por 3 a 2 ante Colorado Rapids, como visitante, por la octava fecha de la Major League Soccer (MLS).
Inter Miami, con el debut del DT Guillermo Hoyos, contó con el talento de Lionel Messi en el inicio de una nueva etapa sin Javier Mascherano como entrenador.
El equipo de Miami encontró rápidamente soluciones en su capitán, Messi, quien abrió el marcador desde el punto de penal y se mostró como el eje de cada ataque. Leo asumió la responsabilidad -como siempre lo hace- en un contexto complicado tras la salida de Mascherano por motivos personales.
Inter Miami pegó primero con el tanto de Messi y amplió la ventaja antes del descanso con el gol gol de Germán Berterame, pero en el complemento sufrió problemas defensivos que permitieron la reacción de Colorado, de la mano de Rafael Navarro y Darren Yepi, por lo que dejaron el encuentro igualado.
Cuando las papas quemaban, volvió a aparecer Messi, que en el tramo final resolvió el partido con una acción individual para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo.
Messi volvio a demostrar que sigue siendo el de siempre, ya que participó en los momentos clave, lideró la generación de juego y fue determinante en el desenlace. No es casual que llegara como el máximo referente ofensivo del equipo en la temporada, concentrando gran parte de los goles y la producción futbolística.
En el inicio de la era sin Mascherano, Inter Miami encontró una certeza en medio del cambio: mientras el equipo se reacomoda bajo una nueva conducción, Messi continúa siendo el faro futbolístico y el sostén competitivo de un equipo que depende, más que nunca, de su talento.