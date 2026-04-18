Messi hizo magia y el Inter Miami ganó tras la partida de Mascherano

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Inter Miami pegó primero con el tanto de Messi y amplió la ventaja antes del descanso con el gol gol de Germán Berterame, pero en el complemento sufrió problemas defensivos que permitieron la reacción de Colorado, de la mano de Rafael Navarro y Darren Yepi, por lo que dejaron el encuentro igualado.

Cuando las papas quemaban, volvió a aparecer Messi, que en el tramo final resolvió el partido con una acción individual para firmar su doblete y sellar el 3-2 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLS/status/2045631078329692639&partner=&hide_thread=false MESSI MAGIC AT MILE HIGH! pic.twitter.com/cJaO56dDhI — Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026

Messi volvio a demostrar que sigue siendo el de siempre, ya que participó en los momentos clave, lideró la generación de juego y fue determinante en el desenlace. No es casual que llegara como el máximo referente ofensivo del equipo en la temporada, concentrando gran parte de los goles y la producción futbolística.

En el inicio de la era sin Mascherano, Inter Miami encontró una certeza en medio del cambio: mientras el equipo se reacomoda bajo una nueva conducción, Messi continúa siendo el faro futbolístico y el sostén competitivo de un equipo que depende, más que nunca, de su talento.