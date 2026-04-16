El nuevo proyecto de Lionel Messi en Barcelona: desarrollo y capacitación para jóvenes de la ciudad

La elección de este club no es casualidad. Existen tres pilares fundamentales que justifican esta inversión:

ADN de cantera: el Cornellà es famoso en España por ser un semillero de estrellas. Por sus filas pasaron jugadores de la talla de Jordi Alba y el arquero David Raya. Messi busca potenciar esta faceta para convertir al club en una referencia mundial de formación de talento.

por ser un semillero de estrellas. Por sus filas pasaron jugadores de la talla de Jordi Alba y el arquero David Raya. busca potenciar esta faceta para convertir al club en una referencia mundial de formación de talento. Cercanía con Barcelona : ubicado en el área metropolitana de Barcelona, el club permite a la familia Messi mantener sus lazos con la ciudad donde tienen un hogar y negocios.

: ubicado en el área metropolitana de Barcelona, el club permite a la familia mantener sus lazos con la ciudad donde tienen un hogar y negocios. Potencial de crecimiento: al estar en la quinta categoría el margen de ascenso deportivo y revalorización institucional es inmenso.

El comunicado oficial del club catalán expresó: "Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya".

"Una vínculo que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", concluye.

UE Cornellá - Lionel Messi Lionel Messi adquirió al UE Cornellá.

El imperio futbolístico de Lionel Messi

La compra de la UE Cornellà no es un hecho aislado. Messi ha venido construyendo una red de clubes que incluye:

Deportivo LSM (Uruguay): en sociedad con su amigo Luis Suárez.

Leones FC (Argentina): un proyecto que lidera junto a su hermano Rodrigo.

Participación activa en Inter Miami: donde su rol como figura y accionista ha transformado la MLS.

Este nuevo paso en España sigue el modelo de otras leyendas como Cristiano Ronaldo (con su participación en el Almería) o David Beckham, pero con un enfoque mucho más centrado en la base y el desarrollo local de Cataluña.