Durante la temporada invernal, la sansevieria entra de forma natural en un estado de reposo absoluto. A lo largo de esta fase, el crecimiento general de la planta se ralentiza significativamente. Al no estar en una etapa de producción activa de hojas, sus demandas de hidratación caen de manera drástica en comparación con los meses templados.

“El riego debe ser muy espaciado, en verano cada dos o tres semanas, mientras que en invierno una vez al mes. Siempre tendrás que esperar a que la tierra esté seca antes de volver a regar”, explican los especialistas de Cuidado de plantas en su canal de YouTube.

En consecuencia, en junio solamente debemos regar a la sansevieria una vez al mes, salvo que el sustrato esté seco antes de cumplir los 30 días. Además, como método complementario, podemos introducir un palito en la tierra y ver si sale seco o húmedo: si la madera está seca, es momento de hidratar; caso contrario, debemos esperar algunas semanas más.

La regla de oro para conservar una lengua de suegra saludable en esta época del año consiste en aplicar un riego escaso y controlado. Además, el volumen de agua suministrado en esa única intervención debe ser mínimo.

sansevieria Respetando el riego en junio, la planta se mantendrá espléndida el resto del año.

No prestar atención a estas recomendaciones de jardinería representa peligros graves para la sansevieria. Cuando el agua satura el suelo en invierno, las raíces sufren una asfixia inminente que desencadena su descomposición. Visualmente, esto se manifestará a través de hojas que se vuelven amarillas, pierden su firmeza y se tornan blandas.