El delantero argentino que se quedó sin Mundial y sorprendió con un brutal tatuaje: es cine

Sin Mundial, pero con un tatuaje que cubre toda su espalda

El video de la realización del sorprendente tatuaje fue publicado por el estudio No Pain By Ganga, quienes tienen experiencia realizando trabajos de gran extensión y con diferentes personalidades del deporte y de la música. Es así que han inmortalizado sus dibujos en los cuerpos del influencer y boxeador Jake Paul, el cantante Arcangel, el basquetbolista Malik Monk y el futbolista Vinicius Jr., entre tantos otros.

En el Instagram del estudio se puede ver cómo se planificó el diseño con animaciones que mezclan la vida de Alejandro Garnacho con el villano de Batman, conocido como Joker o el Guasón.

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Para realizar el tatuaje en la espalda del delantero de la Selección argentina trabajaron tres artistas de manera simultánea lo que apresuró los tiempos de finalización, pero también puso en evidencia la calidad de los artistas.

HJxwcbeWsAATHDn El delantero argentino se tatuó aprovechando el receso por el Mundial.

Por qué se quedó sin Mundial Garnacho

Luego de su paso por el Manchester United y con una mala relación con el entonces entrenador de Los Diablos Rojos, Rúben Amorim, se decidió su salida del club y recayó en Chelsea. Aunque en un principio fue tenido en cuenta y alternaba titularidades, finalizó como una fija en el banco de suplentes.

En total jugó 24 partidos, pero solo logró convertir en una ocasión. Su irregular presente lo ha puesto en una lista de posibles jugadores transferibles; además, debido a los pocos minutos disputados perdió su lugar en la Selección argentina aunque en un momento era considerado como el futuro del combinado nacional.

No obstante, tan solo tiene 21 años, por lo que aún tiene mucho por crecer, tiempo para consolidarse y volver a ser una opción para defender los colores de la Albiceleste donde fue parte del plantel que ganó la Copa América 2024, ha sumado 270 minutos, con una asistencia y sin goles.