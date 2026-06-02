Colombia se despidió de su gente antes del Mundial 2026 con una victoria frente a Costa Rica

El partido, que sirvió como penúltimo amistoso de preparación (el último será ante Jordania), mostró a un equipo colombiano dominante, aunque con algunas desconcentraciones que Costa Rica aprovechó para descontar.

Lorenzo, a quien muchos señalan como candidato a dirigir a Boca después del Mundial 2026, le dio minutos a todo el plantel incluidos Juanfer Quintero y Kevin Castaño, jugadores de River, quienes ingresaron en la segunda parte, lo mismo que James Rodríguez.

Embed - #COLOMBIA SE DESPIDIÓ ante SU GENTE con una GOLEADA | Colombia 3–1 Costa Rica | Resumen

Costa Rica, que no clasificó al Mundial y tiene como DT al Bocha Fernando Batista, pudo descontar y dejar expuestos algunos errores puntuales en defensa del conjunto local que tuvo como figura a Luis Díaz.

Colombia favorito en el Grupo K del Mundial 2026

Colombia llega al Mundial 2026 con ilusión después de una buena eliminatoria y es favorito a pasar de ronda en el Grupo K donde enfrentará a Uzbekistán, Congo y Portugal.

El triunfo ante Costa Rica ayuda a recuperar confianza tras algunos resultados irregulares en los últimos amistosos y tras la despedida Colombia viajará para enfrentar este domingo a Jordania en el último amistoso antes del debut.