Colombia venció 3 a 1 a Costa Rica en El Campín de Bogotá, en uno de sus últimos ensayos antes de iniciar el Mundial 2026.
Colombia se despidió de su gente antes del Mundial 2026 con una victoria frente a Costa Rica
Colombia venció a Costa Rica en Bogotá, en uno de sus últimos ensayos antes de iniciar el Mundial 2026.
Con goles de Davinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo sumó una victoria convincente ante su público y dejó buenas sensaciones de cara a la cita mundialista.
El partido, que sirvió como penúltimo amistoso de preparación (el último será ante Jordania), mostró a un equipo colombiano dominante, aunque con algunas desconcentraciones que Costa Rica aprovechó para descontar.
Lorenzo, a quien muchos señalan como candidato a dirigir a Boca después del Mundial 2026, le dio minutos a todo el plantel incluidos Juanfer Quintero y Kevin Castaño, jugadores de River, quienes ingresaron en la segunda parte, lo mismo que James Rodríguez.
Costa Rica, que no clasificó al Mundial y tiene como DT al Bocha Fernando Batista, pudo descontar y dejar expuestos algunos errores puntuales en defensa del conjunto local que tuvo como figura a Luis Díaz.
Colombia favorito en el Grupo K del Mundial 2026
Colombia llega al Mundial 2026 con ilusión después de una buena eliminatoria y es favorito a pasar de ronda en el Grupo K donde enfrentará a Uzbekistán, Congo y Portugal.
El triunfo ante Costa Rica ayuda a recuperar confianza tras algunos resultados irregulares en los últimos amistosos y tras la despedida Colombia viajará para enfrentar este domingo a Jordania en el último amistoso antes del debut.