Confirmado: Alex Arce jugará el Mundial 2026 con la selección de Paraguay

El goleador de la Lepra acumula 10 partidos internacionales con La Albirroja desde que debutó en 2024 y su presencia en el Mundial 2026 le dejará a la Lepra un beneficio de unos 250.000 dólares ya que la FIFA paga 11.000 dólares por día a cada club que tenga un jugador afectado al certamen.

Además del delantero de Independiente Rivadavia la lista de Paraguay incluye a otros as jugadores del fútbol argentino: Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres) y Gabriel Ávalos (Independiente).

Embed 26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Paraguay jugará un amistoso de despedida

El anuncio fue realizado por el entrenador Gustavo Alfaro y Arce, junto al resto del equipo, ya viene trabajando durante los últimos días en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané.

Tras la oficialización de la lista, La Albirroja continuará con sus entrenamientos y afrontará un amistoso frente a Nicaragua el próximo viernes 5 de junio en el estadio Defensores del Chaco, encuentro que servirá como despedida ante la afición antes del viaje a Estados Unidos.

Paraguay integrará el Grupo A del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Turquía y Australia, en busca de avanzar a la siguiente fase del certamen.