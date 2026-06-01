Lionel Messi se instaló en Kansas para afrontar su sexto Mundial con la Selección argentina

Lionel Messi se sumó al plantel de la Selección Nacional en el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.
Lionel Messi se sumó al plantel de la Selección Nacional en el búnker elegido por la AFA para hacer base durante toda la primera etapa del Mundial 2026
Lionel Messi se sumó al plantel de la Selección Nacional en el búnker elegido por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para hacer base durante toda la primera etapa del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.
El capitán llegó en un vuelo privado desde Miami junto a Rodrigo De Paul y se instaló directamente en el Origin Hotel de Kansas City donde lo esperaba el grueso de la delegación que había llegado desde Buenos Aires unas horas antes.
Según revelaron imágenes publicadas por los futbolistas Messi fue recibido por el utilero Mario Destéfano y otros integrantes del staff y se instaló en la habitación 202 mientras que De Paul compartirá la 203 con Nicolás Otamendi.
Las prácticas oficiales comenzarán este lunes, en el moderno Sporting KC Training Centre; ya que el resto de los convocados arribaron desde Europa para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni.
Antes del estreno oficial, la Selección argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.
La presencia de Messi en esos encuentros no está confirmada teniendo en cuenta la molestia que padeció en su último partido con el Inter Miami, hace más de una semana.
El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.