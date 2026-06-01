Lionel Messi se instaló en Kansas para afrontar su sexto Mundial con la Selección argentina

Según revelaron imágenes publicadas por los futbolistas Messi fue recibido por el utilero Mario Destéfano y otros integrantes del staff y se instaló en la habitación 202 mientras que De Paul compartirá la 203 con Nicolás Otamendi.

Las prácticas oficiales comenzarán este lunes, en el moderno Sporting KC Training Centre; ya que el resto de los convocados arribaron desde Europa para ponerse a las órdenes de Lionel Scaloni.

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Messi arrived in KC around 8:50 p.m. CT.@kmbc photojournalist Eddy Lozano the only TV news station in KC capturing the moments. #WorldCup2026 pic.twitter.com/LWdy3MRlEp — Jackson Kurtz (@jacksonKMBC9) June 1, 2026

Lionel Messi, en duda para los amistosos ante Honduras e Islandia

Antes del estreno oficial, la Selección argentina participará de dos encuentros amistosos de preparación: el primero será el próximo sábado 6, contra Honduras en Texas, y el martes 9 se enfrentará con Islandia en Alabama.

La presencia de Messi en esos encuentros no está confirmada teniendo en cuenta la molestia que padeció en su último partido con el Inter Miami, hace más de una semana.

El martes 16 será el debut de la Selección Argentina en el Mundial frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.