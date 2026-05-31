Federal A: en un duelo clave por la permanencia, San Martín venció a Club Cipolletti por 1 a 0

Con esta motivación extra, los dirigidos por el Cachorro Abaurre salieron al campo de juego con una actitud diferente a lo que se había mostrado en encuentros anteriores. En el inicio, San Martín mostró las cartas y dominó las acciones de juego, presionando, robando y sin dejar jugar a la visita.

A los 2’, Fabricio Ojeda culminó una serie de rebotes con un potente disparo desde afuera del área que fue bien contenido por el arquero Crespo.

Con Agustín Ferro como bandera y un activo Rafael Dichiara en ataque, el León imponía condiciones, aunque con el correr de los minutos el Albinegro se acomodó en el campo de juego y le propuso un juego de golpe por golpe.

De hecho, a los 25’ Club Cipolletti pudo ponerse en ventaja, luego de una jugada asociada entre López y Peralta que terminó con un remate de este último en el corazón del área. Bien parado, el Cali Rodríguez mandó la pelota al córner.

La respuesta del Chacarero llegó de inmediato, tras una corajeada de Juan Mazzolo, quien agarró el esférico en su campo y empezó a desparramar a los jugadores de Cipo. Cuando llegó a la puerta del área, casi sin aire por el esfuerzo, mandó su disparo apenas afuera.

Antes del cierre del primer tiempo, la visita casi rompe el cero bien custodiado de Rodríguez, primero con un potente tiro de Acevedo y después, en el rebote, con otro disparo de Peralta que también encontró bien parado al arquero del Albirrojo.

El segundo tiempo fue menos intenso, más aguerrido y con pocas situaciones de riesgo. Aunque desde el vestuario Cipolletti casi encuentra el gol, algo que cambiaba totalmente el panorama del cotejo. Sin embargo, el cabezazo en soledad de Lucero, con el arquero ya vencido, se marchó apenas afuera.

A los 13’ del complemento llegó el único tanto del partido: el recién ingresado Juan Almeida agarró la pelota desde afuera del área, sacó un zapatazo con el borde externo de su pie izquierdo y la colgó en el ángulo. Nada que hacer para Crespo, quien quedó como una estatua, contemplando una verdadera obra de arte.

Embed - Atlético Club San Martín on Instagram: " ¡Ganó San Martín! El Chacarero se impuso por 1-0 ante Cipolletti por la Fecha 11 del #TorneoFederalA. Juan José Almeida marcó el único gol de la tarde para darle una gran alegría al León. Ahora, el próximo desafío será en condición de visitante frente a Atenas de Río Cuarto. ¡, ! " View this post on Instagram

Con el 1 a 0 a su favor, San Martín empezó a cerrarse y cuidar el resultado. Además, a los 24’, Trejo vio la doble amarilla, por lo que la visita se quedó con uno menos.

Corrían los minutos, el Albirrojo cuidaba la ventaja y Cipolletti no sabía cómo doblegar la línea defensiva del anfitrión. El triunfo estaba garantizado, pero en la última jugada del partido la visita casi se lleva un poroto para Río Negro: Jeldres capturó un rebote en la medialuna, sacó un misil y la figura del partido, Leonardo Rodríguez, voló para ahogar el grito de gol y darle la tranquilidad al pueblo chacarero.

Con estos tres puntos, San Martín continúa último (por diferencia de gol) junto a Costa Brava, ambos con 10 unidades. En la próxima jornada, los de Abaurre visitarán al líder, Atenas de Río Cuarto.

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Síntesis del partido

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo, Pedro Velázquez, Mateo Zapata; Franco Rodríguez; Enzo Tejada, Ricardo Herensperger, Juan Mazzolo; Agustín Ferro, Rafael Dichara. DT: Alejandro Abaurre

Club Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Juan Huichulef, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Maximiliano López; Gonzalo Lucero; Martín Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

Cambios: PT: 28’ González x Dichiara (SM). ST: 8’ Juan Almeida x Tejada (SM); 15’ Obregon x Lucero (CC); 21’ Britos y Battistella x Mazzolo y Franco Rodríguez (SM); 25’ Vasquez y Pettineroli x López y Peralta (CC); 36’ Domínguez y Jeldres x Almirón y Pérez (CC)

Gol: ST: 13' Juan Almeida

Estadio: Libertador General San Martín

Árbitro: Mauricio Martín