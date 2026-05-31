Deportivo Maipú lo dio vuelta y volvió al triunfo frente a Chacarita en un partidazo

El primer tiempo entre Deportivo Maipú y Chacarita terminó igualado sin goles porque a los 28’ Chacarita tuvo un penal (infracción de Paulini a Menéndez) pero el remate de Sanabria pegó en el palo y luego en el rostro del arquero loca. Además, el equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo dos opciones claras con Giacone y el Chelo Eggel, pero las tapó muy bien Enrique Bologna.

Maipu chacarita 2 Foto: Cristian Lozano/UNO

El dueño de casa tuvo mucho la pelota pero le faltó tener claridad en los metros finales frente a un rival muy duro y que cuando lo atacó lo complicó.

En la segunda parte Maipú tuvo un comienzo inmejorable para ponerse en ventaja con un penal convertido por Eggel, pero Chacarita reaccionó y lo dio vuelta en 3' con un golazo de chilena de Meléndez y el tanto de Brun.

El golazo de Meléndez

Embed "Maximiliano Meléndez"



Por el golazo de chilena del jugador de Chacarita ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/XSm9KXL4IG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 31, 2026

El partido fue muy emotivo y el Cruzado lo lo dio vuelta con dos goles en 4' de Saccone para conseguir un triunfo épico que le permite sumar 4 victorias seguidas en su cancha, donde Mariano Echeverría se mantiene invicto como DT.

Maipu chacarita 4 Foto: Cristian Lozano/UNO

Con este gran triunfo el Deportivo Maipú se ubica en el 6to lugar con 21 puntos y está dentro de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso.