Deportivo Maipú lo dio vuelta y volvió al triunfo frente a Chacarita en un partidazo

Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le ganó 3 a 2 a Chacarita en un verdadero partidazo.
Deportivo Maipú se impuso de local ante Chacarita en un partido emotivo y se recuperó de la derrota sufrida en San Juan
Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú le ganó 3 a 2 a Chacarita en un verdadero partidazo.
El choque entre el Cruzado y el Funebrero se disputó en el estadio Omar Higinio Sperdutti donde el visitante desperdició un penal (pegó en el palo) ejecutado por Sanabria. Luego, a los 4' del segundo tiempo, Marcelo Eggel, de penal, abrió el marcador; la respuesta de Chaca fue con el tanto de chilena de Maximiliano Meléndez a los 18' y el de Lorenzo Brun a los 21', pero a los 35' Franco Saccone estableció el 2 a 2 y a los 38' también hizo el tercero del dueño de casa.
El primer tiempo entre Deportivo Maipú y Chacarita terminó igualado sin goles porque a los 28’ Chacarita tuvo un penal (infracción de Paulini a Menéndez) pero el remate de Sanabria pegó en el palo y luego en el rostro del arquero loca. Además, el equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo dos opciones claras con Giacone y el Chelo Eggel, pero las tapó muy bien Enrique Bologna.
El dueño de casa tuvo mucho la pelota pero le faltó tener claridad en los metros finales frente a un rival muy duro y que cuando lo atacó lo complicó.
En la segunda parte Maipú tuvo un comienzo inmejorable para ponerse en ventaja con un penal convertido por Eggel, pero Chacarita reaccionó y lo dio vuelta en 3' con un golazo de chilena de Meléndez y el tanto de Brun.
El golazo de Meléndez
El partido fue muy emotivo y el Cruzado lo lo dio vuelta con dos goles en 4' de Saccone para conseguir un triunfo épico que le permite sumar 4 victorias seguidas en su cancha, donde Mariano Echeverría se mantiene invicto como DT.
Con este gran triunfo el Deportivo Maipú se ubica en el 6to lugar con 21 puntos y está dentro de los ocho equipos que jugarán el Reducido por el segundo ascenso.