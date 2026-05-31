Franco Saccone, el héroe de la épica victoria del Deportivo Maipú ante Chacarita

Los dos goles de Saccone fueron a pura concentración y perseverancia, y el delantero reveló: "A veces hay que confiar en que una pelota te va a quedar y bueno, me quedó. Hay otras veces que no te queda". Esta vez le quedó, y para el futbolista representó "una alegría enorme... una noche soñada".

Con este resultado, el elenco comandado por Mariano Echeverría abrochó su cuarta victoria consecutiva en estadio y se va haciendo fuerte ante su gente, un factor que el propio Saccone considera clave para las aspiraciones del equipo: "Es un triunfo más que importante, más en esta categoría en la que es difícil sumar de visitante, así que nosotros tenemos que hacernos fuertes acá de local".

saccone 2 Foto: Cristian Lozano/UNO

Los 3 puntos no solo significan un golpe anímico espectacular, sino también un salto directo en las posiciones. El Cruzado superó la línea del Funebrero y se metió de lleno en la conversación: "Teníamos los mismos puntos que Chacarita y esto nos sirve para seguir en el Reducido", concluyó Saccone con la mente puesta en el gran objetivo del Cruzado, que tras la victoria quedó ubicado en la sexta posición de la tabla.

Embed - Franco Saccone hizo un doblete que le dio el triunfo al Deportivo Maipú

Perfil de Franco Saccone, la figura del Deportivo Maipú

Franco Saccone nació en Rosario, tiene 24 años, juega de extremo y en esta temporada acumula 3 goles y una asistencia en 16 partidos oficiales.

En el Cruzado sus números indican 41 encuentros y 4 tantos, mientras que con la camiseta de Gutiérrez hizo un gol en 21 partidos.

Formado en Newell's, el joven futbolista cuyo pase está tasado en 125.000 euros (según Transfermarkt) tiene ciudadanía italiana, pasó por el HNK Vukovar de Croacia y en 2024 llegó a Mendoza.