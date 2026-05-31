Estudiantes goleó a Rosario Central y se metió en octavos de final de la Copa Argentina

Como otros 5 encuentros se jugarán después del receso por el Mundial 2026, los únicos cruces confirmados de octavos de final son: Banfield vs. Midland; Atlético Tucumán vs. Independiente y Platense vs. Instituto de Córdoba.

Estudiantes, Gimnasia La Plata, Belgrano y Vélez esperan rival en los octavos.

Embed - Estudiantes (LP) 3 - 0 Rosario Central | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

3 - Acassuso 0 Deportivo Morón 1 - Midland 2

2 Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0 Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4) Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3) Talleres 0 - Atlético Tucumán 3

3 Unión 0 - Independiente 2

2 Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)

2 (4) Instituto 2 - Lanús 1

2 - Lanús 1 Estudiantes 3 - Rosario Central 0

Martes 2/6

A las 21.10 Barracas Central vs. Huracán, en Sarandí

Día y horario a confirmar