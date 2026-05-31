Estudiantes goleó a Rosario Central y se metió en octavos de final de la Copa Argentina

En Córdoba, Estudiantes de La Plata cerró el semestre de la mejor manera y goleó 3 a 0 a Rosario Central para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
Estudiantes de La Plata cerró el semestre de la mejor manera y superó a Rosario Central para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina
En Córdoba, Estudiantes de La Plata cerró el semestre de la mejor manera y goleó 3 a 0 a Rosario Central para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
Guido Carrillo, Tiago Palacios, de penal, y Mikel Amondarain marcaron los goles del Pincha que ahora espera al ganador del partido de este martes entre Huracán y Barracas Central.
Como otros 5 encuentros se jugarán después del receso por el Mundial 2026, los únicos cruces confirmados de octavos de final son: Banfield vs. Midland; Atlético Tucumán vs. Independiente y Platense vs. Instituto de Córdoba.
Estudiantes, Gimnasia La Plata, Belgrano y Vélez esperan rival en los octavos.
Ya jugaron
Martes 2/6
Día y horario a confirmar