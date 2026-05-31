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Copa Argentina

Estudiantes goleó a Rosario Central y se metió en octavos de final de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata cerró el semestre de la mejor manera y superó a Rosario Central para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Pincha está entre los 16 mejores.

El Pincha está entre los 16 mejores.

En Córdoba, Estudiantes de La Plata cerró el semestre de la mejor manera y goleó 3 a 0 a Rosario Central para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

Guido Carrillo, Tiago Palacios, de penal, y Mikel Amondarain marcaron los goles del Pincha que ahora espera al ganador del partido de este martes entre Huracán y Barracas Central.

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Estudiantes le ganó con autoridad a Rosario Central por la Copa Argentina.

Estudiantes le ganó con autoridad a Rosario Central por la Copa Argentina.

Como otros 5 encuentros se jugarán después del receso por el Mundial 2026, los únicos cruces confirmados de octavos de final son: Banfield vs. Midland; Atlético Tucumán vs. Independiente y Platense vs. Instituto de Córdoba.

Estudiantes, Gimnasia La Plata, Belgrano y Vélez esperan rival en los octavos.

Embed - Estudiantes (LP) 3 - 0 Rosario Central | Copa Argentina 2026 | 16avos de final

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2
  • Gimnasia de Jujuy 2 (2) - Belgrano 2 (4)
  • Instituto 2 - Lanús 1
  • Estudiantes 3 - Rosario Central 0

Martes 2/6

  • A las 21.10 Barracas Central vs. Huracán, en Sarandí

Día y horario a confirmar

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Boca vs. Sarmiento
  • San Lorenzo vs. Riestra
  • Racing vs. Defensa y Justicia

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