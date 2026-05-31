Deportivo Maipú le dio vuelta y le gana a Chacarita en un partidazo

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maipu chacarita 1

El primer tiempo entre Deportivo Maipú y Chacarita terminó igualado sin goles porque a los 28’ Chacarita tuvo un penal (infracción de Paulini a Menéndez) pero el remate de Sanabria pegó en el palo y luego en el rostro del arquero loca. Además, el equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo dos opciones claras con Giacone y el Chelo Eggel, pero las tapó muy bien Enrique Bologna.

El dueño de casa tuvo mucho la pelota pero le faltó tener claridad en los metros finales frente a un rival muy duro y que cuando lo atacó lo complicó.

En la segunda parte Maipú tuvo un comienzo inmejorable para ponerse en ventaja con un penal convertido por Eggel, pero Chacarita reaccionó y lo dio vuelta en 3' con un golazo de chilena de Meléndez y el tanto de Brun.

El golazo de Meléndez

Embed "Maximiliano Meléndez"



Por el golazo de chilena del jugador de Chacarita ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/XSm9KXL4IG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 31, 2026

El elenco de calle Vergara buscará volver al triunfo de local, ya que viene de perder ante San Martín de San Juan de visitante tras un invicto de 6 partidos, en los que cosechó 4 triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no había perdido.