Deportivo Maipú le dio vuelta y le gana a Chacarita en un partidazo

Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega contra Chacarita.
Deportivo Maipú juega de local ante Chacarita. El Cruzado viene de caer ante San Martín, en San Juan
Por la 16ta fecha de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, Deportivo Maipú juega contra Chacarita.
El choque entre el Cruzado y el Funebrero se disputa en el estadio Omar Higinio Sperdutti donde el visitante desperdició un penal (pegó en el palo) ejecutado por Sanabria. Luego, a los 4' del segundo tiempo, Marcelo Eggel, de penal, abrió el marcador; la respuesta de Chaca fue con el tanto de chilena de Maximiliano Meléndez a los 18' y el de Lorenzo Brun a los 21', pero a los 35' Lisandro Cabrera estableció el 2 a 2 y a los 38' Franco Saccone hizo el tercero del dueño de casa.
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El primer tiempo entre Deportivo Maipú y Chacarita terminó igualado sin goles porque a los 28’ Chacarita tuvo un penal (infracción de Paulini a Menéndez) pero el remate de Sanabria pegó en el palo y luego en el rostro del arquero loca. Además, el equipo dirigido por Mariano Echeverría tuvo dos opciones claras con Giacone y el Chelo Eggel, pero las tapó muy bien Enrique Bologna.
El dueño de casa tuvo mucho la pelota pero le faltó tener claridad en los metros finales frente a un rival muy duro y que cuando lo atacó lo complicó.
En la segunda parte Maipú tuvo un comienzo inmejorable para ponerse en ventaja con un penal convertido por Eggel, pero Chacarita reaccionó y lo dio vuelta en 3' con un golazo de chilena de Meléndez y el tanto de Brun.
El golazo de Meléndez
El elenco de calle Vergara buscará volver al triunfo de local, ya que viene de perder ante San Martín de San Juan de visitante tras un invicto de 6 partidos, en los que cosechó 4 triunfos y dos empates. Desde la llegada de Mariano Echeverría no había perdido.