Cuánto hay en juego entre Juan Manuel Cerúndolo y Matteo Berrettini en los octavos de final de Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo, el último argentino con vida en Roland Garros 2026, jugará este lunes ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.
Juan Manuel Cerúndolo, el último argentino con vida en Roland Garros 2026, jugará este lunes ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final
Juan Manuel Cerúndolo, el último argentino con vida en Roland Garros 2026, jugará este lunes ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.
El encuentro se jugará en el tercer turno del estadio Suzanne Lenglen, no antes de las 9 hora argentina, con TV por ESPN y Disney Plus, y el ganador se asegurará un premio de 470.000 euros además de 430 puntos en el ranking mundial.
El menor de los hermanos Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce luego de 5 horas y 58 minutos de juego para alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival en dicha instancia será Berrettini quien tuvo que batallar durante 5 horas y 13 minutos para llevarse la victoria ante Francisco Comesaña tras levantar dos match points.
Ante un rival que fue 6 del mundo en 2022 y finalista de Wimbledon en 2021, Juanma Cerúndolo quiere seguir superando su mejor ranking ya que fue 54 hace un par de semanas y aún perdiendo llegará al puesto 44.
Alexander Zverev, máximo favorito ante las bajas de Sinner, Alcaraz y Djokovic, avanzó a los cuartos de final donde jugará ante el joven español Rafael Jodar tras vencer respectivamente al neerlandés Jesper De Jong (7-6, 6-4 y 6-1) y al español Pablo Carreño Busta (4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2).
Por este lado del cuadro este domingo juegan Joao Fonseca (28) vs. Casper Ruud (5) y Andrey Rublev vs. Jakub Mensik.
Para este lunes quedarán otros 3 partidos de octavos de final: Flavio Cobolli (10) vs. Zachary Svajda; Felix Auger Aliassime (4) vs. Alejandro Tabilo y Frances Tiafoe (19) vs. Matteo Arnaldi.
Entre las damas quedaron establecidos los dos primeros cruces de cuartos de final: Elina Svitolina (7) jugará con su compatriota ucraniana Marta Kostyuk (15) quien eliminó a Iga Swiatek (3) y Mirra Andreeva (8) de 19 años lo hará con Sorana Cirstea (18) quien ya tiene 36.