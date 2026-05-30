Tras eliminar a Sinner, Juan Manuel Cerúndolo volvió a ganar y se metió en octavos de final de Roland Garros

El encuentro fue bastante parejo, con dos jugadores con un estilo muy parecido, ya que ambos pasaban muchísimas pelotas en cada punto y cometían muy pocos errores no forzados.

El argentino de 24 años -es el menor de los Cerúndolo, ya que Francisco tiene 27- se sobrepuso a todas las adversidades y pasó de ronda.

Lo que viene para Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros

Cerúndolo pudo mantener mejor el pulso en el súper tie-break del quinto set para terminar quedándose con el triunfo y la clasificación a los octavos de final de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Su rival en dicha instancia será el italiano Matteo Berrettini.

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Tras el triunfo, Cerúndolo confesó que "no puedo más. Estoy destruido. Me quiero ir a dormir, no sé qué decir, se me apagó la batería".

Más temprano había jugado su hermano Francisco Cerúndolo (25º en el ranking mundial), quien sufrió una sorpresiva derrota ante el estadounidense Zachary Svajda.

Svajda, quien ocupa el puesto número 85 del ranking ATP, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 luego de tres horas y tres minutos de juego.

Luego fue el turno de Francisco Comesaña, quien cayó en un parejísimo encuentro ante Berrettini, que tuvo que batallar durante 5 horas y 13 minutos para llevarse la victoria.

Berrettini, que quiere volver a dar pelea en los torneos de Gran Slam, se impuso por 7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4 y 7-5(13), en un verdadero enfrentamiento para el infarto en el que levantó dos puntos de partido.