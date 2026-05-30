La racha adversa que tiene Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

El único partido que el Bodeguero ganó de visitante fue ante Deportivo Maipú, en la 7ma fecha, pero el partido se disputó en el Malvinas Argentinas. El Expreso ganó por 1 a 0 con gol de Vicente Poggi.

El Bodeguero, que está invicto de local, jugando fuera de Mendoza jugó seis partidos, donde perdió tres y empató los otros tres y tiene esa cuenta pendiente.

En esta primera rueda el elenco tombino le quedan dos partidos de visitante para poder romper la racha negativa. Por la fecha 18 visitará a Almirante Brown y deberá medirse con Central Norte en Salta, por la 4ta fecha que fue postergada y que se jugará tras la última fecha de la primera rueda.

La última vez que festejó Godoy Cruz fuera de Mendoza

La última vez que Godoy Cruz ganó jugando fuera de Mendoza fue el 1 de septiembre del año pasado cuando superó por 3 a 1 a Platense, en Vicente López, por la 7ma fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. Nicolás Fernández, Facundo Altamira y Daniel Barrea marcaron los goles.

El equipo era conducido por Walter Ribonetto.

La racha negativa que el Tomba tiene jugando fuera de Mendoza

vs. Defensores de Belgrano 2da fecha- 1-1

vs. Chaco For Ever-6ta fecha-1-1

vs. San Telmo- 9na fecha 0-2

vs. Colón- 11ra fecha-0-0

vs. Los Andes- 14ta fecha-0-1

vs. Estudiantes (Bs AS)- 0-1

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda