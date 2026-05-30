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La racha adversa que tiene Godoy Cruz en el torneo de la Primera Nacional

Godoy Cruz sufrió ante Estudiantes de Buenos Aires su tercera derrota jugando fuera de Mendoza en el torneo de la Primera Nacional

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz perdió ante Estudiantes de Buenos Aires y sumó su segunda derrota seguida de visitante.

Godoy Cruz perdió ante Estudiantes de Buenos Aires y sumó su segunda derrota seguida de visitante.

Godoy Cruz tras la contundente victoria ante All Boys en el Feliciano Gambarte de la semana pasada, volvió a dar un paso en falso este sábado en condición de visitante tras perder frente a Estudiantes de Buenos Aires, por la fecha 16 del torneo de la Primera Nacional, en la que fue su tercera caída en el campeonato.

El DT Pablo De Muner en los cuatro partidos que dirigió en el Expreso ganó los dos de local y los otros dos de visitante los perdió.

Estudiantes BS GC (2)
Pablo De Muner en su cuarto partido como entrenador de Godoy Cruz, perdió su segundo partido de visitante. El entrenador ganó dos y perdió los otros dos encuentros.

Pablo De Muner en su cuarto partido como entrenador de Godoy Cruz, perdió su segundo partido de visitante. El entrenador ganó dos y perdió los otros dos encuentros.

El único partido que el Bodeguero ganó de visitante fue ante Deportivo Maipú, en la 7ma fecha, pero el partido se disputó en el Malvinas Argentinas. El Expreso ganó por 1 a 0 con gol de Vicente Poggi.

El Bodeguero, que está invicto de local, jugando fuera de Mendoza jugó seis partidos, donde perdió tres y empató los otros tres y tiene esa cuenta pendiente.

En esta primera rueda el elenco tombino le quedan dos partidos de visitante para poder romper la racha negativa. Por la fecha 18 visitará a Almirante Brown y deberá medirse con Central Norte en Salta, por la 4ta fecha que fue postergada y que se jugará tras la última fecha de la primera rueda.

La última vez que festejó Godoy Cruz fuera de Mendoza

La última vez que Godoy Cruz ganó jugando fuera de Mendoza fue el 1 de septiembre del año pasado cuando superó por 3 a 1 a Platense, en Vicente López, por la 7ma fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. Nicolás Fernández, Facundo Altamira y Daniel Barrea marcaron los goles.

El equipo era conducido por Walter Ribonetto.

La racha negativa que el Tomba tiene jugando fuera de Mendoza

  • vs. Defensores de Belgrano 2da fecha- 1-1
  • vs. Chaco For Ever-6ta fecha-1-1
  • vs. San Telmo- 9na fecha 0-2
  • vs. Colón- 11ra fecha-0-0
  • vs. Los Andes- 14ta fecha-0-1
  • vs. Estudiantes (Bs AS)- 0-1

Lo que le queda a Godoy Cruz en la primera rueda

  • Fecha 17: Mitre de Santiago Del Estero (Local) - domingo 7 de junio (16.30)
  • Fecha 18: Almirante Brown (V) - domingo 14 de junio (15.30)
  • Fecha 4 (fue postergada): Central Norte de Salta (V) - domingo 21 de junio (16.30)

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