El llamativo gesto de Gabriel Heinze tras la dura caída del Arsenal ante PSG en la final de la Champions

heinze Gabriel Heinze consoló a un jugador del Arsenal tras la caída ante el PSG.

El neerlandés desperdició una chance para anotar durante el tiempo suplementario. Si bien no participó de la tanda de penales, el lateral se quebró emocionalmente tras la caída en la final y encontró consuelo en el abrazo de Heinze.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060801939038675060&partner=&hide_thread=false COMO UN PADRE: el consuelo del Gringo Heinze a Timber tras perder con Arsenal la final de la #CHAMPIONSxESPN.



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Gabriel Heinze fue el único argentino en la final de la Champions League

El Gringo, tras su última etapa como entrenador en Newell’s, se sumó como asistente de Arteta el año pasado. Ambos se conocen cuando fueron compañeros como jugadores en el PSG entre 2001 y 2002.

Heinze se sumó al cuerpo técnico de Arteta en julio de 2025. El argentino aceptó dejar el mando de un equipo propio para convertirse en ayudante y trastar de potenciar la línea defensiva del club inglés.

El portal inglés Daily Mail dijo que Heinze, quien surgió de Newell's (fue DT del conjunto rosarino del 2022 al 2023) conduce entrenamientos de alta exigencia, con ejercicios de uno contra uno y un trabajo intenso de posicionamiento táctico orientado al bloque defensivo. Dentro del club el argentino es "muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos".