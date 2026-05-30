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Gran tristeza

El llamativo gesto de Gabriel Heinze tras la dura caída del Arsenal ante PSG en la final de la Champions

El ex defensor de la Selección argentina Gabriel Heinze tuvo un llamativo gesto este sábado tras la caída del Arsenal ante PSG por la final de la Champions League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Gabriel Heinze fue el único argentino que estuvo en la final de la Champions League.

Gabriel Heinze fue el único argentino que estuvo en la final de la Champions League.

El ex defensor de la Selección argentina Gabriel Heinze tuvo un notable gesto este sábado tras la caída del Arsenal ante PSG por la final de la Champions League. El Gringo, ex DT de Godoy Cruz, es integrante del cuerpo técnico del español Mikel Arteta en el equipo inglés.

Una vez finalizado el partido y en medio de los festejos del Paris Saint Germain por su consagración en Budapest, Gabriel Heinze, el único argentino presente en la final, consoló a uno de los futbolistas del conjunto inglés. El ex jugador del Manchester United abrazó a Jurrien Timber, que no podía ocultar su dolor por la derrota.

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Gabriel Heinze consol&oacute; a un jugador del Arsenal tras la ca&iacute;da ante el PSG.

Gabriel Heinze consoló a un jugador del Arsenal tras la caída ante el PSG.

El neerlandés desperdició una chance para anotar durante el tiempo suplementario. Si bien no participó de la tanda de penales, el lateral se quebró emocionalmente tras la caída en la final y encontró consuelo en el abrazo de Heinze.

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Gabriel Heinze fue el único argentino en la final de la Champions League

El Gringo, tras su última etapa como entrenador en Newell’s, se sumó como asistente de Arteta el año pasado. Ambos se conocen cuando fueron compañeros como jugadores en el PSG entre 2001 y 2002.

Heinze se sumó al cuerpo técnico de Arteta en julio de 2025. El argentino aceptó dejar el mando de un equipo propio para convertirse en ayudante y trastar de potenciar la línea defensiva del club inglés.

El portal inglés Daily Mail dijo que Heinze, quien surgió de Newell's (fue DT del conjunto rosarino del 2022 al 2023) conduce entrenamientos de alta exigencia, con ejercicios de uno contra uno y un trabajo intenso de posicionamiento táctico orientado al bloque defensivo. Dentro del club el argentino es "muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos".

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