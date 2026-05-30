Belgrano le ganó a Gimnasia (J) por penales y está en octavos de final de la Copa Argentina

En el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, Belgrano logró una sufrida victoria ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Pirata lo empató en tiempo de descuento y terminó pasando de ronda a través de la tanda de penales.
Belgrano lo empató en tiempo de descuento y eliminó a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por penales. El Pirata se metió en los octavos de final de la Copa Argentina
En el marco de los 16avos de final de la Copa Argentina, Belgrano logró una sufrida victoria ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El Pirata lo empató en tiempo de descuento y terminó pasando de ronda a través de la tanda de penales.
Francisco Molina y Martin Lazarte fueron los encargados de convertir para el elenco jujeño. Francisco González y Emiliano Rigoni anotaron para el flamante campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Tras la coronación en el Torneo Apertura, donde le ganó 3-2 a River en la final, Belgrano cerró el semestre a puro festejo en el estadio Único Madre de Ciudades.
El Pirata avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina tras igualar 2-2 con Gimnasia de Jujuy en el tiempo reglamentario e imponiéndose por 4-2 en la definición por penales.
En el primer tiempo Francisco González Metilli abrió el marcador para los cordobeses a los 18 minutos, pero el Lobo jujeño respondió de inmediato con un cabezazo de Martín Lazarte.
En el complemento, Francisco Molina adelantó a Gimnasia a los 72 minutos tras una gran contra y, poco después, el capitán celeste Lucas Zelarayán encendió las alarmas al sufrir un mareo que obligó el ingreso de la asistencia médica.
Cuando la eliminación del campeón del Torneo Apertura parecía un hecho, Emiliano Rigoni apareció a los 93 minutos para estampar la agónica igualdad definitiva.
Ya en la tanda de penales el arquero Thiago Cardozo se vistió de héroe al contener los remates de Bianchi y Argañaraz, permitiendo que González Metilli sellara la clasificación de Belgrano, que ahora espera por el ganador de Racing y Defensa y Justicia.