Belgrano le ganó a Gimnasia (J) por penales y está en octavos de final de la Copa Argentina

El Pirata avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina tras igualar 2-2 con Gimnasia de Jujuy en el tiempo reglamentario e imponiéndose por 4-2 en la definición por penales.

En el primer tiempo Francisco González Metilli abrió el marcador para los cordobeses a los 18 minutos, pero el Lobo jujeño respondió de inmediato con un cabezazo de Martín Lazarte.

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El Pirata derrotó por penales al Lobo en Santiago del Estero, y avanza a los 8vos de Final de la @Copa_Argentina.#DaleLaB pic.twitter.com/qIJFKsoLlS — Belgrano (@Belgrano) May 30, 2026

En el complemento, Francisco Molina adelantó a Gimnasia a los 72 minutos tras una gran contra y, poco después, el capitán celeste Lucas Zelarayán encendió las alarmas al sufrir un mareo que obligó el ingreso de la asistencia médica.

Cuando la eliminación del campeón del Torneo Apertura parecía un hecho, Emiliano Rigoni apareció a los 93 minutos para estampar la agónica igualdad definitiva.

Ya en la tanda de penales el arquero Thiago Cardozo se vistió de héroe al contener los remates de Bianchi y Argañaraz, permitiendo que González Metilli sellara la clasificación de Belgrano, que ahora espera por el ganador de Racing y Defensa y Justicia.