Godoy Cruz pierde ante Estudiantes empatan sin goles en Caseros

No se sacaron diferencias en el PT

La primera de riesgo fue para Godoy Cruz. El reloj marcaba 10 minutos cuando el Bodeguero avisó por duplicado. Primero con un remate desde afuera del área de Toto Pozzo y, en el rebote, con Nahuel Ulariaga.

En ambas ocasiones los futbolistas del Expreso se encontraron con la buena respuesta de Nicolás Campisi, el arquero del dueño de casa.

Godoy Cruz Estudiantes BA PT

A los 22' llegó la respuesta del dueño de casa, quien tuvo tres chances en la misma jugada. Tras un córner, y el posterior cabezazo de Facundo Ardiles, Roberto Ramírez voló hacia su palo derecho para ahogar el grito de gol.

En el rebote Rodrigo Melo remató al palo y, por último, quien tuvo el gol en sus pies fue Martín Albarracín. La pelota del defensor central fue despejada al córner.

Estudiantes pegó en la primera del ST

Apenas un minuto pasó para que el dueño de casa se pusiera en ventaja. Nicolas Caro Torres presionó a un Lucas Arce que se demoró en despejar en terminó perdiendo la pelota dentro de su área.

El zaguero central continuó su carrera y tiró el centro razo para la llegada de Ezeuqiel Almirón. El ex Deportivo Maipú entró a la carrera y terminó marcando el primer gol de la jornada en Caseros.

A los 7' llegó la primera del Bodeguero. Poggi encabezó la contra y jugó para Pino, quien ingresando al área remató cruzado de derecha. La pelota quedó en manos del arquero local.

En el tercer minuto de adición Godoy Cruz metió muchas personas en el área rival. En una jugada con una infinidad de rebotes, el Expreso llegó al empate, pero el árbitro marcó posición adelantada.

Poggi le pegó al travesaño (desde adentro del área chica) en una primera instancia y, tras un centro desde la derecha la pelota le quedó para convertir. Cuando todo el Bodeguero gritaba el agónico empate, el juez de línea sancionó posición adelantada de Martín Pino, quien participa en la jugada.

Datos del partido