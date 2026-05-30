Godoy Cruz visita a Estudiantes de Buenos Aires: formaciones y cómo ver el partido

Su entrenador Pablo De Muner dirigirá su cuarto partido en el Tomba, lleva dos triunfos y una derrota.

Concentrados Godoy cruz.

El equipo Bodeguero se ubica sexto en el Grupo A con 22 unidades, a tres del líder Deportivo Morón. En este torneo el Expreso lleva 5triunfos, 7 empates y dos derrotas.

El Tomba que se encuentra invicto de local buscará lograr un resultado positivo de visitante, donde ha sufrido dos derrotas, que fueron ante San Telmo y Los Andes.

Así llega Estudiantes de Buenos Aires, el rival de Godoy Cruz

Estudiantes de Buenos Aires, viene de perder por 2 a 0 ante el Deportivo Morón y perdió el invicto desde la llegada del entrenador Alfredo Grelak, llevaba cuatro triunfos y cuatro empates.

El Pincha tiene 16 unidades, se coloca en la décima segunda posición, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y seis derrotas

El duelo de Godoy Cruz y Estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina

Este sábado se volverán a verse las caras, después de 10 años, con un dato particular: el único antecedente entre el Tomba y el Pincha de Caseros ocurrió por la Copa Argentina 2016. El 19 de julio en el estadio de Arsenal de Sarandí, por los 32avos de final, dirigido por Sebastián Méndez, se impuso Godoy Cruz por 2-0 con goles de Pablo Alvarado y Fabián Henriquez, y avanzó a los 16avos de final.

Embed - Godoy Cruz vs Estudiantes de Buenos Aires (2-0) Copa Argentina 2016 32vos de Final - Sarandí

Probables formaciones y detalles del partido:

Estudiantes de Buenos Aires: Nicolas Campisi; Facundo Ardiles, Martín Albarracín, Nicolás Torres y Tomás Squié; Rodrigo Melo, Federico Sena, Bautista De Gregorio y Santiago Camacho, Ian Vera y Joel Lucero. DT: Alfredo Grelak.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Esteban Burgos y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa DT: Pablo De Muner.