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Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River: la entidad millonaria lo hizo oficial

River Plate confirmó a su primer refuerzo para la próxima temporada. El equipo millonario hizo oficial la contratación del defensor Nicolás Otamendi

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Nicolás Otamendi estuvo en el Monumental. El defensor es nuevo jugador de River.

Nicolás Otamendi estuvo en el Monumental. El defensor es nuevo jugador de River.

River Plate confirmó este viernes a Nicolás Otamendi como su primer refuerzo para la próxima temporada. La entidad millonaria hizo oficial la contratación del defensor a través de sus redes sociales.

Nota en elaboración.

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