Nicolás Otamendi es nuevo jugador de River: la entidad millonaria lo hizo oficial

River Plate confirmó este viernes a Nicolás Otamendi como su primer refuerzo para la próxima temporada. La entidad millonaria hizo oficial la contratación del defensor a través de sus redes sociales.
River Plate confirmó a su primer refuerzo para la próxima temporada. El equipo millonario hizo oficial la contratación del defensor Nicolás Otamendi
River Plate confirmó este viernes a Nicolás Otamendi como su primer refuerzo para la próxima temporada. La entidad millonaria hizo oficial la contratación del defensor a través de sus redes sociales.
Nota en elaboración.