River inició conversaciones por un mendocino para reforzar la defensa que está en la prelista de Scaloni

Zaid Romero Terminó el préstamo de Zaid Romero en Getafe y su futuro puede estar en River.

River y su talón de Aquiles: la defensa

Uno de los grandes déficits que viene sufriendo el Millonario en el último tiempo es la incapacidad de lograr defender en las alturas, ya sea en las distintas situaciones de juego como en las pelotas paradas. Sin ir más lejos, los tres goles de Belgrano en la final del Torneo Apertura se produjeron por groseros errores defensivos.

Actualmente Eduardo Coudet con los siete defensores centrales:

Lucas Martínez Quarta: el capitán alterna grandes actuaciones con errores de principiante.

Lautaro Rivero: no logra conquistar el corazón de los hinchas y fue el principal apuntado tras la caída en la final del Torneo Apertura.

Tobías Giménez: con 19 años recién se está adaptando al Mundo River.

Juan Carlos Portillo: sufrió la rotura del ligamento cruzado y podría volver en noviembre.

Paulo Díaz: fuertemente criticado en los últimos tiempos.

Germán Pezzella: con 34 años suma minutos de a poco, no suele ser titular.

Ulises Giménez: se iba a préstamo, Gallardo le pidió que se quedará y terminó renovando contrato. Puede desempeñarse de lateral.

La llegada de Nicolás Otamendi le traerá jerarquía a una defensa que sufre permanentemente y Zaid Romero es la opción ideal para terminar de forjar una zaga que necesita experiencia, firmeza y, sobre todo, dejar de perder en las alturas.

Zaid Romero - Estudiantes Zaid Romero ganó dos títulos en el fútbol argentino. Ahora podrá ir por más en River.

Zaid Romero: el mendocino elegido por River

Con 26 años y 1.92 de altura, Zaid Romero fue preseleccionado por Lionel Scaloni y es parte de la lista de 55 jugadores que tienen posibilidades de disputar el próximo Mundial. Lo que alguna vez fue un sueño, tomó tintes de realidad, aunque el camino puede ser largo.

En el Getafe de España coronó una temporada memorable colocando a su equipo en la próxima Conference League, el tercer torneo más importante de Europa, un hito para el club.

Antes de llegar a préstamo al conjunto español, estuvo en:

Huracán Las Heras.

Godoy Cruz.

Villa Dálmine.

Liga Deportiva de Quito.

Estudiantes de La Plata (ganó dos títulos: Copa Argentina 2023 y la Copa de la Liga 2024).

Brujas (ganó la Copa de Bélgica y la Supercopa, ambos en 2025).

El central mendocino regresará al Brujas ya que se venció su préstamo con Getafe y en Bélgica tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028; según Transfermarkt su actual valor en el mercado es de 2.500.000 euros, una cifra que no es imposible para River teniendo en cuenta las ventas realizadas en el último tiempo y en la necesidad imperiosa de reforzar la defensa.