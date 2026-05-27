Roland Garros 2026: Thiago Tirante es el primer argentino clasificado a la tercera ronda

tirante 1 Thiago Tirante se metió entre los 32 mejores de Roland Garros 2026.

Gracias a esta gran actuación en el Grand Slam parisino, Tirante quedará muy cerca de ingresar al top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Davidovich Fokina, por su parte, fue protagonista de una curiosa situación con su ex entrenador, el argentino Mariano Puerta (finalista en Roland Garros 2005), quien dejó el cargo en plena disputa del torneo.

Embed - ENORME VICTORIA DE THIAGO TIRANTE ANTE EL SIEMPRE DIFÍCIL DAVIDOVICH FOKINA EN PARÍS | RESUMEN

Luego de la derrota, el español explicó lo sucedido: “Me escribió un mensaje muy largo del domingo, después del primer partido, para decirme que no quería continuar… No dijo nada al resto del equipo y cogió un vuelo a Miami. Después escuché que se lo había hecho a un par de jugadores antes”. Por último, sentenció que “nos ha fallado como persona y yo no voy a ir detrás de él… Me ha bloqueado el teléfono tanto a mí como a mi mujer. Ya nada me sorprende”.

Más tarde, en el tercer turno de la Suzanne Lenglen, Solana Sierra dio uno de los grandes golpes de la jornada al superar a la italiana Jasmine Paolini (13) por 3-6, 6-4 y 6-3.

sierra 1

La próxima rival de la mejor argentina en el ranking de la WTA será la rumana Sorana Cirstea que está preclasificada 18 en el cuadro femenino.

Derrotas de Navone, Ugo Carabelli y Trungelliti

El resto de la jornada de este miércoles no fue nada fácil para los argentinos, ya que perdieron Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Navone perdió en un apretadísimo encuentro que se definió recién en el super tie-break por del quinto set por 13-11 contra el checo Jakub Mensik (26).

navone 1 Navone batalló hasta el tie break del quinto set con Mensik.

Luego dicho partido, que duró 4 horas y 41 minutos y finalizó con un marcador de 6-3, 2-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (11), Mensik terminó absolutamente acalambrado y tuvo que pedir atención médica para volver a ponerse en pie, incluso con la ayuda de su rival.

Trungelliti, por su parte, perdió por 7-6 (5), 5-7, 6-1 y 7-6 (4) frente al ruso Karen Khachanov (13), al igual que Ugo Carabelli frente al también ruso Andrey Rublev (11) por 6-1, 1-6, 6-3 y 7-6 (5).

Lo que viene para los argentinos que siguen en Roland Garros 2026

Otros 5 argentinos jugarán este jueves en Roland Garros por la segunda ronda y a las 6 Juan Manuel Cerúndolo abrirá la jornada en el estadio Philippe Chatrier ante el número uno del mundo Jannik Sinner.

Francisco Cerúndolo (25) se medirá con el francés Hugo Gastón en el segundo turno (cerca de las 7.30) del estadio Simon Mathieu e inmediatamente después Román Burruchaga enfrentará al canadiense Felix Auger Aliassime, preclasificado número 4.

Además, Facundo Díaz Acosta abrirá la jornada de la cancha 6 con el estadounidense Learner Tien (favorito número 18) y en ese mismo escenario, pero en el tercer turno, Francisco Comesaña será rival del preclasificado 14, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi.