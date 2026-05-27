Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Copa Libertadores

Boca, sin margen de error en la Copa Libertadores: qué necesita para avanzar a los octavos de final

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y sus hinchas estarán con la calculadora

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ánder Herrera es un habitual recambio en el mediocampo de Boca.

Ánder Herrera es un habitual recambio en el mediocampo de Boca.

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y sus hinchas estarán con la calculadora ya que el Xeneize está en una situación muy delicada.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan a este encuentro en la tercera posición del Grupo D con solo 7 puntos, por lo que de mantener esta posición caerían a los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo chileno, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota lo complicaría seriamente.

braida 1
Braida ser&aacute; titular en Boca ante la Cat&oacute;lica por la Copa Libertadores.

Braida será titular en Boca ante la Católica por la Copa Libertadores.

En este contexto, el único resultado que le sirve a Boca para clasificar es ganar, ya que en caso de empatar solo podría igualar en puntos a Cruzeiro de Brasil, que está segundo con 8 unidades, aunque los brasileños avanzarían por el criterio de desempate olímpico en el que se toman en cuenta los resultados entre ambos equipos.

De esta manera, si Boca gana se aseguraría la clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América y solo tendría que esperar por el resultado entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador para definir si avanza primero o segundo.

boca 1

Si Boca gana y Cruzeiro no suma de a 3, el Xeneize finalizará en la primera posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los brasileños jugarán en condición de local ante un rival que no tiene chances ni siquiera de terminar tercero para ir a los playoffs de la Copa Sudamericana, por lo que son grandes candidatos a quedarse con la victoria.

Las posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

  • Universidad Católica 10
  • Cruzeiro 8
  • Boca 7
  • Barcelona 3

En caso de igualdad de puntos Boca perdería con Cruzeiro y superaría a la Católica. Ya no puede haber un triple empate.

Los escenarios de Boca en la Copa Libertadores

  • Terminará primero si le gana a Universidad Católica y Cruzeiro no derrota a Barcelona
  • Terminará segundo si le gana a Universidad Católica y Cruzeiro derrota a Barcelona
  • Quedará eliminado si empata o pierde contra Universidad Católica y pasará a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas