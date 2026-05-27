El pueblo argentino de montañas multicolor que explotó en redes y ahora todos quieren conocer

cielo y montaña Una panorámica de Iruya, el pintoresco pueblo del norte argentino que atrae por sus bellezas naturales. Foto: gentileza

Tradiciones, silencio y el desafío de un pueblo para preservar su identidad

Una vez en el pueblo, el ritmo cotidiano parece desacelerarse. La conexión a internet es limitada, no existe el movimiento frenético de las grandes ciudades y las costumbres ancestrales siguen marcando la vida diaria.

La mayoría de los habitantes pertenece a comunidades originarias que conservan tradiciones reflejadas en la gastronomía regional, las festividades locales y la producción artesanal. Los tejidos, los platos típicos y la hospitalidad forman parte de una identidad cultural que busca mantenerse intacta pese al crecimiento turístico.

iruya pueblo Una hermosa postal del pueblo de Iruya, el rincón norteño buscado por turistas del mundo. Foto: gentileza

El aumento de visitantes abrió nuevas oportunidades económicas para la región, aunque también encendió un debate sobre cómo sostener un desarrollo responsable. Autoridades locales y emprendedores trabajan actualmente en propuestas que prioricen el cuidado del entorno natural y cultural para evitar que el fenómeno turístico afecte la esencia del lugar.

Mientras las redes sociales siguen multiplicando imágenes de sus cerros y callecitas empedradas, Iruya mantiene algo que resulta cada vez más difícil de encontrar: la sensación de desconexión total y de haber llegado a un sitio donde el tiempo parece avanzar a otro ritmo.