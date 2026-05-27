Si tenés una percha sin usar, tenés un tesoro en tu baño: cómo usarla para un toallero

Las perchas son una compañía excelente de nuestra ropa. Permite secarlas y que una camisa se mantenga estirada o incluso viaje en auto. Sin embargo, dependiendo el material de la misma, pueden durar más o menos. En este sentido, gracias al reciclaje podrás convertir una percha vieja en un tesoro para tu baño.
En el baño casi todos tienen un "toallero": un soporte donde se cuelga las toallas. Pero quienes no o quienes lo tienen roto o la toalla colgada en un simple gancho, hoy es tu día de suerte. La reutilización de objetos cotidianos se vuelve más importante que nunca, las perchas por ejemplo, incluso cuando están rotas, se han convertido en verdaderas joyas del reciclaje doméstico.
En esta nota te explicamos por qué una percha rota es un tesoro que vale más de lo que imaginas y cómo reciclarla en tu baño para darle una segunda vida útil.
Por qué una percha rota puede ser un tesoro
A simple vista, una percha a punto de romperse puede parecer inservible. Pero es todo lo contrario. Este objeto, común en todos las casas, tiene un alto valor funcional y creativo:
- Está hecha de materiales reutilizables (madera, metal o plástico).
- Tiene una forma versátil que permite transformarla con facilidad.
- Es perfecta para organizar, decorar o incluso crear nuevos objetos útiles.
No compres un toallero para el baño: hazte uno tú mismo con una percha rota
Gracias a esta idea de reciclaje, podemos decir que es una forma muy práctica e inteligente de reutilizar perchas de alambre sobre todo, que tengas rotas, viejas, dobladas o a punto de romperse.
Para poder desarrollar este proyecto con varias perchas de armario hace falta que tengas en casa las siguientes herramientas: una percha de alambre, cinta de enmascarar, cuerda de fibra natural y decoración a tu gusto.
Primero corta la parte de colgado de la percha y moldea en forma lineal. Cuando tengas un alambre recto, forra con cuerda y moldea en forma de círculo hasta llegar a la parte del gancho de la percha que está por el otro lado. Después fija todo con cinta y forra la parte de arriba de la misma. Por último podes mejorar su aspecto con un poco de decoración.
Por último, también podés usar esta idea como un soporte u organizador de duchas. Tenés que hacer lo mismo, pero colgar de forma horizontal la percha con unos ganchos.