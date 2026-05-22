Si te encontraste en una plaza con semillas de roble, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizarlas

En este otoño, cuando pases por tu plaza de barrio, de seguro encontrarás un árbol de roble y en su base posiblemente encuentres bellotas, sus semillas. Ellas sin duda son muy prácticas para tu casa, así que si sos la afortunada o el afortunado de verlas por los alrededores de casa, tendrás un tesoro en tus manos.
La época en que los robles comunes generan las semillas es a finales de septiembre o a principios de octubre para ejemplares jóvenes, aunque si se trata de un ejemplar grande y desarrollado, lo hará en agosto. Así que si estás en la época en que encontrás muchas de ellas, estás de suerte. Te contamos qué hacer con ellas.
Reciclaje: cómo convertir las semillas del roble en un tesoro para tu casa
Las semillas de roble, llamadas bellotas, son muy fáciles de germinar, así que si sos amante de la jardinería y tenés la posibilidad de encontrar las bellotas cerca de tu casa, estás ante un verdadero tesoro.
Cuando las reúnas en una bolsita después de sacar a pasear al perro, límpialas y sacale el "capuchón" que tienen y realizá el siguiente proceso:
1 Seleccioná las semillas: para que la germinación sea todo un éxito y el tesoro de frutos, hay que encontrar las semillas viables. De esta forma tenés que sumergirlas en un balde con agua y las que no flotan son las que utilizarás. Esto se debe a que las bellotas que flotan están vacías o podridas y probablemente no germinen.
2 Germinación: en este proceso hay tres opciones para germinar las semillas de roble. Primero, podés envolver las semillas con un papel de cocina y dejarlas humedecidas durante unos 10-15 días en un vaso. En el segundo caso podés usar algodón. El tercero es usar una bolsa de plástico cerrada también manteniéndola húmeda. En la segunda etapa, es necesario lijarles o desgastarles un poco la punta sin dañar el fruto.
3 Plantación: cuando la semilla ya ha empezado a brotar la raíz, hay que plantarla de forma vertical con la raíz hacia abajo, intentando que el tallo quede en la parte superior para facilitar el crecimiento del futuro plantón. Podés plantarlas en cartones de leche cortados en la parte superior.
De esta forma tendrás un tesoro en tu hogar tan solo regándolas una vez a la semana, a una luz intermedia y protegiéndolas del sol directo.
Beneficios de las semillas de roble
- De algo tan simple, podés armar tu propia plantita.
- Tienen propiedades nutricionales y se usan en las dietas por su alto contenido de almidón, su perfil lipídico y sus niveles de fibra e hierro.
- Contienen compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas.