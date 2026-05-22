Si te encontraste en una plaza con semillas de roble, tenés un tesoro en tus manos: cómo reutilizarlas

bellotas, semilla de roble, germinacion Las semillas para germinar necesitan las condiciones adecuadas y si las tienen se convierten en un tesoro. Fuente: Blog Bitix

Cuando las reúnas en una bolsita después de sacar a pasear al perro, límpialas y sacale el "capuchón" que tienen y realizá el siguiente proceso:

1 Seleccioná las semillas: para que la germinación sea todo un éxito y el tesoro de frutos, hay que encontrar las semillas viables. De esta forma tenés que sumergirlas en un balde con agua y las que no flotan son las que utilizarás. Esto se debe a que las bellotas que flotan están vacías o podridas y probablemente no germinen.

2 Germinación: en este proceso hay tres opciones para germinar las semillas de roble. Primero, podés envolver las semillas con un papel de cocina y dejarlas humedecidas durante unos 10-15 días en un vaso. En el segundo caso podés usar algodón. El tercero es usar una bolsa de plástico cerrada también manteniéndola húmeda. En la segunda etapa, es necesario lijarles o desgastarles un poco la punta sin dañar el fruto.

bellotas, semilla de roble, germinacion (1) Las bellotas se germinan con bolsa de plástico y en un cartón de leche. Fuente: Blog Bitix

3 Plantación: cuando la semilla ya ha empezado a brotar la raíz, hay que plantarla de forma vertical con la raíz hacia abajo, intentando que el tallo quede en la parte superior para facilitar el crecimiento del futuro plantón. Podés plantarlas en cartones de leche cortados en la parte superior.

De esta forma tendrás un tesoro en tu hogar tan solo regándolas una vez a la semana, a una luz intermedia y protegiéndolas del sol directo.

Beneficios de las semillas de roble